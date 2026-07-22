UEFA Champions League | 2nd Qualifying Round (miércoles, 22 de julio de 2026)

La segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League se disputó con tres partidos en la jornada del miércoles, dejando resultados ajustados en los choques de Omonia Nicosia y Levski Sofia, y un partido abierto y vibrante entre Egnatia Rrogozhinë y Celje.

Marcadores del día

Omonia Nicosia 1 – 0 Kairat Almaty

1 – 0 Levski Sofia 1 – 0 Universitatea Craiova

1 – 0 Egnatia Rrogozhinë 3 – 3 Celje

Duelo destacado: Egnatia Rrogozhinë y Celje protagonizaron el encuentro más vistoso de la jornada, con un 3-3 que deja la eliminatoria completamente abierta de cara a la siguiente fase.