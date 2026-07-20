La señal ROJO del semáforo de este martes, 21 de julio de 2026 marca una jornada exigente para ajustar el consumo. Según el informe de referencia, el precio medio de la luz del día es de 0,1884 €/kWh, así que conviene planificar para no pagar de más.

De cara a la factura, hay dos referencias claras: la hora más barata se sitúa en 15-16 h y la franja a evitar es 21-22 h. En un día con semáforo rojo, mover tareas como la lavadora, el lavavajillas o cargas del horno fuera de esos periodos puede marcar la diferencia.

Horas clave para ahorrar con el precio de la luz

Con el precio de la luz en ROJO, el objetivo es ganar margen desplazando el consumo hacia los momentos más favorables y reduciendo la demanda en las horas caras.

Hora más barata: 15-16 h

Hora más cara: 21-22 h (franja a evitar)

(franja a evitar) Franja más económica: 15-16 h

Si puedes elegir horario, reserva el grueso del consumo “programable” para la franja de menor coste. Evita concentrar actividad doméstica al final de la jornada, especialmente en 21-22 h.

Evolución del día por tramos: de la tarde a la noche, qué vigilar

La información disponible permite identificar el patrón de referencia del día: la tarde aparece como el tramo más aprovechable, mientras que la noche concentra el punto menos conveniente. En la madrugada y en la mañana, el mensaje es de prudencia: si el semáforo es ROJO, conviene no asumir que cualquier hora será barata y priorizar la planificación.

La tarde (con el foco en 15-16 h) es la ventana donde tiene más sentido desplazar consumos como lavadoras o lavavajillas, especialmente si buscas evitar el sobrecoste. Ya en la noche, la referencia es clara: 21-22 h es el intervalo a evitar, por lo que es recomendable no concentrar allí los picos de potencia si puedes redistribuir.

En resumen: aprovecha la franja 15-16 h para lo programable y reduce en 21-22 h para minimizar el impacto del semáforo rojo en tu gasto.

Precio de la luz por horas (martes 21/07/2026)

Por el momento, la lista horaria completa no incluye valores adicionales en el material de referencia (solo se identifican la hora más barata y la franja a evitar). Aun así, aquí tienes el listado por horas del día para que lo tengas ordenado: