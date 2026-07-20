Ceuta arranca este martes, 21 de julio de 2026 con un mercado de carburantes medido en 10 estaciones. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el promedio de Gasolina 95 se sitúa en 1,490 €/L (rango 1,458–1,517). Para Gasolina 98, el promedio es de 1,523 €/L y el Diésel A promedia 1,506 €/L (rango 1,478–1,518). Si estás pensando en repostar, aquí tienes las opciones con precios más competitivos detectadas hoy.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo): 1,458 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas s/n): 1,458 €/L

(Avenida González Tablas s/n): ON365 (Muelle Alafau s/n): 1,479 €/L

(Muelle Alafau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n): 1,479 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera s/n): SHELL (Muelle Dato, 8): 1,498 €/L

En Gasolina 95, la diferencia entre el mínimo (1,458 €/L) y el máximo del panel (1,517 €/L) es lo suficientemente relevante como para marcar la elección de estación en función de tu ruta.

Gasolina 98

SHELL (Punta Almina – Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1,517 €/L

(Punta Almina – Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): DISA (Varadero – Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1,517 €/L

(Varadero – Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): ON365 (Muelle Alafau s/n): 1,519 €/L

(Muelle Alafau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n): 1,519 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera s/n): SHELL (Muelle Dato, 8): 1,528 €/L

El tramo más barato de Gasolina 98 se concentra en 1,517 €/L, con ON365 ligeramente por encima y SHELL en el escalón superior del listado de hoy.

Diésel

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo): 1,478 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n – Frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas s/n): 1,478 €/L

(Avenida González Tablas s/n): ON365 (Muelle Alafau s/n): 1,499 €/L

(Muelle Alafau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n): 1,499 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera s/n): SHELL (Muelle Dato, 8): 1,517 €/L

En diésel, el mínimo del panel está en 1,478 €/L y el máximo observado en el conjunto de estaciones alcanza 1,518 €/L, una variación a tener en cuenta si haces un uso intensivo del vehículo.

Las más caras

Si prefieres evitar sorpresas, estas son las referencias más altas del muestreo de hoy (según el mismo origen oficial):

Gasolina 95 : DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1,517 €/L

: (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): Gasolina 95 : SHELL PUNTA ALMINA (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1,517 €/L

: (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): Gasolina 95: DISA PUERTO (Avenida Cañonero Dato, 10): 1,498 €/L

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.

Consejos

Compara precio y ubicación : una estación más barata puede salir mejor si reduces desvíos y tiempo de ruta.

: una estación más barata puede salir mejor si reduces desvíos y tiempo de ruta. Revisa el tipo de carburante : hoy el diferencial es notable entre 95, 98 y diésel; asegúrate de pedir el correcto.

: hoy el diferencial es notable entre 95, 98 y diésel; asegúrate de pedir el correcto. Atiende a tu volumen de compra : con diferencias de algunos céntimos por litro, repostar más cantidad puede compensar el cambio de estación.

: con diferencias de algunos céntimos por litro, repostar más cantidad puede compensar el cambio de estación. Vuelve a comprobar: estos listados reflejan una foto del día; los precios pueden moverse con el paso de las horas.

Para cualquier decisión, ten en cuenta que los datos publicados proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y se basan en las estaciones analizadas este martes.