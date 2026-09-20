El precio medio de la luz para hoy lunes 21 de septiembre de 2026 se sitúa en torno a 0,1966 €/kWh (fuente: Semáforo Selectra, “Precio de la luz para hoy 21/09/2026 | Semáforo Selectra: AMARILLO”). La jornada deja una lectura clara para los hogares ceutíes: hay horas muy baratas en la franja de la tarde y un pico caro a última hora, justo antes de cerrar la noche.

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Según los datos del semáforo, el periodo más asequible es 14:00 a 15:00, con 0,0181 €/kWh, mientras que la hora a evitar es 20:00 a 21:00, cuando el precio alcanza 0,4148 €/kWh. En total, el día se mueve en clave de ahorro si desplazas consumos intensivos como lavadora, lavavajillas o parte del funcionamiento de electrodomésticos a las ventanas más favorables.

Horas clave para ahorrar: tarde barata y ojo con el pico de las 20:00

Para orientar el consumo en Ceuta, los datos de hoy apuntan a dos referencias útiles: la hora más barata es 14:00 – 15:00 con 0,0181 €/kWh, y la hora más cara es 20:00 – 21:00 con 0,4148 €/kWh. Entre ambas, destaca una franja más económica: 14:00 – 17:00, con 0,0259 €/kWh.

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Con estos valores, tiene sentido programar el grueso del consumo doméstico “de exterior a interior” hacia la tarde. Así, el encendido de lavadoras o lavavajillas y el uso del horno (si lo permite tu rutina) pueden caer en esas horas y evitar el tramo de precio más alto a las 20:00.

Evolución por tramos del día: madrugada y mañana sin el mejor precio; tarde con ventaja; noche con más coste

Madrugada y primeras horas. Tras las 00:00, el precio se mantiene en niveles medios, con valores que oscilan alrededor de la parte baja del día en algunos tramos (por ejemplo, 03:00 – 04:00), aunque sin llegar al mínimo de la tarde.

Mañana. En la mañana se ve una mejora puntual a partir de las 10:00, con bajadas que culminan en los precios más bajos del tramo, especialmente cerca de 11:00 – 14:00. Aun así, el salto más claro hacia el ahorro vuelve a consolidarse después.

Tarde. Es la parte más favorable de la jornada. El precio cae de forma notable y alcanza su mínimo en 14:00 – 15:00 (0,0181 €/kWh) y se mantiene competitivo hasta el bloque de 14:00 – 17:00, lo que hace recomendable mover consumos habituales a esa ventana.

Noche. Desde el final de la tarde el coste empieza a subir y se acentúa en la franja de 20:00 – 21:00, la hora más cara del día. Después, el precio baja respecto a ese pico, pero sigue por encima de las horas centrales más baratas, por lo que conviene evitar concentrar consumos intensivos en ese tramo.

Precio de la luz por horas (lunes 21/09/2026)

00:00 – 01:00: 0,2014 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,1911 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1858 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1833 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1826 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1923 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2152 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2912 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,3191 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,2140 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,1703 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,0920 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,0875 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,0873 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0181 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0229 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0366 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,0858 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2415 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,3677 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,4148 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,3961 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2780 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2451 €/kWh

Fuente: Semáforo Selectra (datos para el 21/09/2026). Color del semáforo: AMARILLO.

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