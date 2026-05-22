Este sábado, 23 de mayo de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en 0,0827 €/kWh, según los datos de Semáforo Selectra (VERDE 🟢). La jornada es especialmente interesante para mover consumos al centro del día y evitar la parte final de la noche.

En concreto, la hora más barata está entre 13 y 14 horas con 0,033 €/kWh. En el lado contrario, el pico máximo llega en 22-23 horas con 0,164 €/kWh, una diferencia notable si lo comparas con las horas del mediodía.

Horas clave para ahorrar hoy: el valle del mediodía y el cuidado con la noche

Si quieres ajustar el consumo doméstico sin complicarte, hoy tienes un patrón claro: aprovecha la franja más económica de 0,03 €/kWh (concentrada alrededor del mediodía) y reduce el gasto cuando el precio se dispara al final del día.

Hora más barata: 13-14 h, 0,033 €/kWh .

13-14 h, . Franja más económica: en torno a 0,03 €/kWh .

en torno a . Hora más cara: 22-23 h, 0,164 €/kWh (ojo con el “pico máximo” de la jornada).

Traducción a la vida real: intenta programar lavadora, lavavajillas o cargas con consumo en ese tramo más barato. Para tareas que puedas posponer, mejor alejarlas de la franja 22-23 h, cuando la factura puede resentirse.

Cómo evoluciona el precio por tramos (madrugada, mañana, tarde y noche)

Madrugada: el día arranca con precios relativamente altos frente al mediodía (por ejemplo, 00-01 h en 0,1548 €/kWh), y van bajando de forma gradual durante las primeras horas.

Mañana: se aprecia una mejora clara hacia el final de la mañana: a partir de 10-11 h (0,0348 €/kWh) y, sobre todo, desde 11-12 h (0,0332 €/kWh) el precio entra en niveles muy competitivos.

Tarde: la parte más favorable se concentra alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde. Se mantiene cerca de valores bajos en 13-14 h (0,033 €/kWh) y sigue en rangos próximos durante 14-15 h (0,0332 €/kWh), aunque después sube ligeramente.

Noche: la subida se nota a partir de la franja de 19-20 h (0,0832 €/kWh) y se acelera en las últimas horas. El tramo más caro llega entre 22-23 h con 0,164 €/kWh, justo el momento en el que conviene evitar consumos intensivos si puedes.

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Precio de la luz por horas (23 de mayo de 2026)