Este sábado, 23 de mayo de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en 0,0827 €/kWh, según los datos de Semáforo Selectra (VERDE 🟢). La jornada es especialmente interesante para mover consumos al centro del día y evitar la parte final de la noche.
En concreto, la hora más barata está entre 13 y 14 horas con 0,033 €/kWh. En el lado contrario, el pico máximo llega en 22-23 horas con 0,164 €/kWh, una diferencia notable si lo comparas con las horas del mediodía.
Horas clave para ahorrar hoy: el valle del mediodía y el cuidado con la noche
Si quieres ajustar el consumo doméstico sin complicarte, hoy tienes un patrón claro: aprovecha la franja más económica de 0,03 €/kWh (concentrada alrededor del mediodía) y reduce el gasto cuando el precio se dispara al final del día.
- Hora más barata: 13-14 h, 0,033 €/kWh.
- Franja más económica: en torno a 0,03 €/kWh.
- Hora más cara: 22-23 h, 0,164 €/kWh (ojo con el “pico máximo” de la jornada).
Traducción a la vida real: intenta programar lavadora, lavavajillas o cargas con consumo en ese tramo más barato. Para tareas que puedas posponer, mejor alejarlas de la franja 22-23 h, cuando la factura puede resentirse.
Cómo evoluciona el precio por tramos (madrugada, mañana, tarde y noche)
Madrugada: el día arranca con precios relativamente altos frente al mediodía (por ejemplo, 00-01 h en 0,1548 €/kWh), y van bajando de forma gradual durante las primeras horas.
Mañana: se aprecia una mejora clara hacia el final de la mañana: a partir de 10-11 h (0,0348 €/kWh) y, sobre todo, desde 11-12 h (0,0332 €/kWh) el precio entra en niveles muy competitivos.
Tarde: la parte más favorable se concentra alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde. Se mantiene cerca de valores bajos en 13-14 h (0,033 €/kWh) y sigue en rangos próximos durante 14-15 h (0,0332 €/kWh), aunque después sube ligeramente.
Noche: la subida se nota a partir de la franja de 19-20 h (0,0832 €/kWh) y se acelera en las últimas horas. El tramo más caro llega entre 22-23 h con 0,164 €/kWh, justo el momento en el que conviene evitar consumos intensivos si puedes.
Precio de la luz por horas (23 de mayo de 2026)
- 00:00 – 01:00: 0,1548 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1311 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1108 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,0959 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,1 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,0956 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,0971 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,1107 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,0662 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,0382 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,0348 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,0332 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,0333 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,033 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0332 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,0355 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,0425 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,0425 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,0462 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,0832 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,1134 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,1544 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,164 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,1361 €/kWh