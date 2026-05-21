El viernes 22 de mayo de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en 0,1398 €/kWh, dentro del rango de un día con diferencias claras entre tramos. La jornada ofrece un tramo relativamente barato que encaja bien con consumos domésticos programables, pero también registra un pico máximo por la noche.

Según los datos disponibles, la hora más barata es de 17 a 18 h con 0,0631 €/kWh, mientras que la hora a evitar es de 21 a 22 h con 0,2673 €/kWh. Planificar lavadora, lavavajillas u otras tareas con temporizador puede marcar la diferencia en el coste final.

Horas clave para ahorrar: compra tu energía en el tramo barato

La estrategia para este 22 de mayo de 2026 es sencilla: aprovechar las ventanas de menor precio y ajustar lo que puedas al horario más favorable. La hora más barata cae entre 17-18 h (0,0631 €/kWh) y, además, la franja más económica del día se mueve alrededor de 0,06 €/kWh, lo que la convierte en el mejor momento para concentrar consumos.

Ojo con el tramo final de la tarde-noche: la hora más cara llega entre 21-22 h con 0,2673 €/kWh. Si puedes, evita que el horno, la secadora u otros consumos intensivos coincidan con ese horario.

Evolución del precio por tramos: de la mañana irregular al salto de la noche

Madrugada. En las primeras horas el precio se mueve con cierta variación: tras valores cercanos a 0,12-0,14 €/kWh, aparece un tramo algo mejor hacia el final de la madrugada.

Mañana. La mañana alterna momentos más contenidos con subidas puntuales. Destaca que el precio más bajo del bloque matinal aparece en torno a 14-15 h ya en el inicio de la tarde, pero en general el comportamiento de la mañana no es el más favorable si buscas el mínimo.

Tarde. Aquí está el cambio de ritmo del día. Desde 14-15 h el precio entra en niveles bajos y se mantiene competitivo, culminando con la hora más barata (17-18 h). Es el mejor espacio para alinear consumos programables.

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Noche. La noche es el tramo más exigente para el bolsillo: el precio sube de forma progresiva y alcanza su máximo en 21-22 h. A partir de esa hora, el coste desciende, pero no vuelve a los niveles de la tarde.

Precio de la luz por horas (viernes 22/05/2026)