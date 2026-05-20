El precio de la luz para hoy, jueves 21 de mayo de 2026, se sitúa en un promedio de 0,1383 €/kWh, dentro de un día con contrastes claros: tramos con precios muy contenidos y una franja de tensión al final de la noche. Esto marca la diferencia para organizar el consumo doméstico con criterio.
Según la información de referencia, la hora más barata es de 17:00 a 18:00 h (0,0568 €/kWh) y la hora a evitar es de 21:00 a 22:00 h, cuando el coste sube hasta 0,2741 €/kWh. Si puedes desplazar tareas como lavadora, lavavajillas o parte del uso del horno, hoy hay margen para ahorrar.
Horas clave para ahorrar hoy: del valle a la franja cara
Para ajustar el consumo sin complicaciones, hoy conviene pensar en dos puntos: por un lado, la ventana de precio más ventajosa; por otro, el tramo donde el precio se dispara.
- Hora más barata: 17:00 – 18:00 h, 0,0568 €/kWh.
- Hora más cara: 21:00 – 22:00 h, 0,2741 €/kWh.
- Franja más económica: 17:00 – 18:00 h con 0,06 €/kWh (aprox.).
La recomendación práctica es sencilla: concentra consumos intensivos cuando el precio está más bajo (especialmente en esa franja de tarde) y evita programar los equipos más gastadores justo antes o durante la hora punta de 21-22 h.
Cómo evoluciona el precio por tramos: madrugada, mañana, tarde y noche
La madrugada arranca con valores moderados y relativamente estables, moviéndose en un rango que no termina de ser el más barato del día. Ya en la mañana se ve un punto de bajada claro hacia 09:00 – 10:00 h (0,0714 €/kWh), mientras el resto del tramo matinal se mantiene en niveles intermedios.
En la tarde es donde el día mejora de forma más evidente: tras pasar por precios bajos en torno a 14:00 – 16:00 h, se alcanza el mínimo en 17:00 – 18:00 h (0,0568 €/kWh). Es, por tanto, un buen momento para acumular el consumo que puedas.
La noche trae el giro: entre 18:00 – 20:00 h el precio empieza a subir, y el punto crítico llega en 21:00 – 22:00 h (0,2741 €/kWh). Después, el coste baja en el tramo final, pero ya con el “ojo” puesto en esa franja de máxima.
Precio de la luz por horas (21/05/2026)
- 00:00 – 01:00: 0.1533 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0.1393 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0.1378 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0.1293 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0.1248 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0.1333 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0.1442 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0.1566 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0.1466 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0.0714 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0.125 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0.1268 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0.1263 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0.1259 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0.0579 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0.0586 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0.059 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0.0568 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0.1352 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0.1972 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0.2468 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0.2741 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0.2047 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0.1888 €/kWh