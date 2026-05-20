Hoy, jueves 21 de mayo de 2026, el precio de la gasolina en Ceuta presenta diferencias claras según el tipo de combustible y la estación. Según el análisis publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica, se han revisado 10 estaciones en la ciudad, con precios que marcan un rango útil para decidir dónde repostar con el mayor ahorro posible.

En términos generales, la gasolina 95 se mueve entre 1.499 y 1.519 €/L, mientras que la gasolina 98 parte de 1.539 €/L. El diésel A se sitúa entre 1.629 y 1.649 €/L. A continuación, repasamos las gasolineras más baratas por combustible y, después, dónde está el precio más alto.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

El promedio en Ceuta para la 95 es de 1.515 €/L. Las opciones con mejor precio (entre las más bajas del listado) son:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.499 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.499 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.518 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.518 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.518 €/L

Gasolina 98

Para la 98, el promedio publicado es de 1.546 €/L. Hoy, las estaciones con precios más bajos son las siguientes:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.539 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.539 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.548 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.548 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.548 €/L

Diésel

El diésel A registra un promedio de 1.645 €/L, con un rango entre 1.629 y 1.649 €/L. Las más competitivas hoy son:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.629 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.629 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.648 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.648 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.648 €/L

Las más caras

Si buscas evitar el sobrecoste frente a la parte baja del rango, estas son las gasolineras con precios más altos para gasolina 95 en el listado de hoy:

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CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.519 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.519 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.519 €/L

La diferencia entre la 95 más barata y la más cara es de 0,020 €/L. Puede parecer poco, pero en un depósito completo la suma se nota, sobre todo si repostas con frecuencia.

Consejos

Compara por tipo de combustible : no siempre la estación más barata en 95 coincide con la más barata en diésel o 98.

: no siempre la estación más barata en 95 coincide con la más barata en diésel o 98. Ten en cuenta el rango : hoy, la 95 va de 1.499 a 1.519 €/L y el diésel de 1.629 a 1.649 €/L .

: hoy, la 95 va de a y el diésel de a . Planifica tu repostaje : si tienes margen, prioriza estaciones que hoy repiten en los precios más bajos (como ON365 en varios combustibles).

: si tienes margen, prioriza estaciones que hoy repiten en los precios más bajos (como en varios combustibles). Verifica antes de pagar: los precios pueden variar y conviene confirmar el valor en surtidor.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.