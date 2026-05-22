El selectivo español cede un 0,42% y abandona los 18.000 puntos tras las tensiones en la negociación entre Estados Unidos e Irán, mientras el consenso de Bloomberg sitúa su precio objetivo histórico en los 19.810 enteros

La volatilidad y la cautela han regresado a la sesión de los mercados financieros. El Ibex 35 ha registrado una caída del 0,42%, situándose en las 17.975,20 unidades, lo que le ha llevado a perder la cota de los 18.000 enteros que había conquistado en la jornada precedente. El comportamiento de la bolsa española ha estado supeditado a la evolución de las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán respecto a su programa nuclear y la gestión del estrecho de Ormuz, un factor geopolítico que ha condicionado de manera directa el precio del petróleo y el ánimo de los inversores internacionales. Todo ello en un día en el que la atención macroeconómica se desplaza hacia la reunión del Eurogrupo y la publicación de indicadores clave en Europa y Alemania.

Las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz y el uranio condicionan el crudo

La evolución del precio del petróleo se mantiene como el principal catalizador de los movimientos en las bolsas. Tras tres días consecutivos a la baja ante las expectativas de un acuerdo entre Washington y Teherán, el crudo ha vuelto a tomar impulso este viernes. Según fuentes iraníes, persisten elementos por resolver en relación con los inventarios de uranio enriquecido y la gestión de los peajes en el estrecho de Ormuz, después de que la República Islámica aprobara la creación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) para cobrar tasas de cruce a los buques. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha calificado este sistema de peajes de ilegal, inaceptable y amenaza global, advirtiendo de que haría inviable cualquier acuerdo diplomático.

Los mercados han reaccionado con oscilaciones ante las informaciones cruzadas. El barril de Brent ha alcanzado los 107,81 dólares tras subir un 2,66%, mientras que el barril de Texas ha escalado un 3,32% hasta los 101,52 dólares. Esta subida se ha moderado levemente después de que un alto funcionario iraní desmintiera que el Líder Supremo, Mojtaba Jamenei, hubiera dictado una orden para impedir la salida del uranio enriquecido del país, calificando los rumores de propaganda. Fuentes de Al Jazeera han apuntado a la disposición de Teherán para diluir dicho material por debajo de los niveles necesarios para una bomba nuclear en las siguientes fases de la negociación una vez se ratifique un pacto provisional. Paralelamente, Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), ha advertido en un acto de Chatham House de que las reservas globales de crudo podrían entrar en «zona roja» en julio o agosto por el incremento de la demanda de los viajes estivales y la ausencia de una solución duradera en Oriente Medio.

El análisis técnico del Ibex 35 y el potencial otorgado por el consenso

A pesar de los descensos de la jornada, las valoraciones fundamentales a largo plazo muestran un panorama inédito para la bolsa española. El consenso de analistas recabado por Bloomberg ha situado, por primera vez en su historia, el precio objetivo del Ibex 35 cerca de los 20.000 puntos, concretamente en los 19.810 enteros. Esta cifra otorga al selectivo un recorrido implícito del 10,5% desde sus niveles actuales, en un contexto donde el índice se sitúa a un 3% de sus máximos históricos (18.496 puntos). Con todo, la prudencia impera entre las firmas de análisis: un 57% de las casas consultadas aconseja mantener posiciones y solo un analista recomienda vender. En el marco europeo, el DAX alemán y el FTSE MIB italiano superan al selectivo español en potencial, con subidas estimadas del 19% (hasta 29.289 puntos) y del 11% (hasta 54.530 enteros) respectivamente.

Desde la perspectiva técnica, el analista de Ecotrader, Joan Cabrero, expone que el Ibex 35 se encuentra a un 3,5% de distancia de la resistencia horizontal de los 18.573 puntos, cota que representa el techo de la consolidación desarrollada durante los últimos meses y que dispone de una base de soporte en los 16.250 enteros. El experto sostiene como hipótesis más constructiva que la pausa iniciada desde los máximos anuales se encuadra en una figura triangular, interpretando el movimiento como una toma de aire antes de intentar un nuevo ataque a la resistencia. Cabrero advierte de que la superación de los 18.573 puntos devolvería al índice a una situación de subida libre absoluta —denominada coloquialmente «modo cohete»—, mientras que, de no lograrlo, se abriría la puerta a una corrección hacia el rango de los 16.000-16.250 puntos.

En el mercado nacional, las caídas del parqué madrileño han estado lideradas por ACS (-1,43%), Amadeus (-1,33%) y BBVA (-1,28%). En el lado de las ganancias, Naturgy ha comandado los ascensos con una subida del 4,71%, impulsada por las mejoras de recomendación otorgadas por Morgan Stanley y BNP Paribas. Le han seguido Enagás, con un avance del 1,71%, y Repsol, que se ha revalorizado un 1,42%. Fuera del selectivo, el Consejo de Administración de PharmaMar ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que propondrá en su junta ordinaria del 30 de junio el reparto de un dividendo de un euro por acción con cargo a reservas de libre disposición, con un importe máximo de 18 millones de euros, además de la reelección por cuatro años de Sandra Ortega Mera y del presidente José María Fernández Sousa-Faro. Asimismo, Grupo Sanjose ha reportado un beneficio neto de 12,6 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un crecimiento interanual del 18,7% debido a su actividad constructora.

Cierre de Wall Street y agenda macroeconómica europea

En la jornada previa de Wall Street, los índices neoyorquinos finalizaron en positivo ante las noticias de IRNA y Al-Arabiya sobre el cierre del texto preliminar de paz. El Dow Jones repuntó un 0,55% hasta las 50.285 unidades, impulsado por IBM (+12,43%) tras la autorización de la Casa Blanca para invertir 1.000 millones de dólares en una factoría de chips de computación cuántica, y por los avances de Cisco (+3,37%) y Honeywell (+2,95%). Los descensos en este índice los encabezó Walmart (-7,27%), debido a unos resultados trimestrales que reflejaron el impacto del coste del combustible en sus ganancias y unas previsiones que defraudaron al mercado. El S&P 500 sumó un 0,17% hasta los 7.445 puntos, apoyado por Ralph Lauren (+13,78%), cuyos ingresos trimestrales alcanzaron los 1.980 millones de dólares gracias al incremento de las ventas en Asia (+31%) y Europa (+18%). Por el contrario, Intuit se desplomó un 20% por la preocupación sobre el impacto de la inteligencia artificial en el software de gestión. El Nasdaq 100 avanzó un 0,20% hasta los 29.357 enteros, con subidas notables en firmas de semiconductores como Arm (+16,16%), Sandisk (+10,75%) y Seagate (+7,91%), las cuales reaccionaron a los resultados de Nvidia, que pese a batir previsiones cedió un 1,77% al no superar las estimaciones más optimistas para el próximo trimestre. En el mercado de deuda estadounidense, el rendimiento del T-Note cayó al 4,56%, mientras Jamie Dimon, presidente de JP Morgan, advertía de que la rentabilidad de los bonos en máximos de 2007 podría elevar los costes del crédito y encarecer los préstamos. En el plano internacional de divisas, el euro se ha depreciado un 0,32% frente al billete verde, situándose el cambio en las 1,158 unidades. En el plano de los metales, el oro cayó un 1,11% hasta los 5.506 dólares ante la fortaleza del dólar como activo refugio.

La sesión bursátil global de este viernes también asimila las decisiones estratégicas de otros bancos centrales y gobiernos. Dan Ivascyn, director de inversiones de la gestora Pimco, ha alertado de que la Reserva Federal se verá abocada a endurecer la política monetaria si las expectativas de inflación a largo plazo se desanclan. En este sentido, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, ha manifestado su preocupación por el enquistamiento del conflicto en Irán, mientras Thomas Barkin (Fed de Richmond) ha señalado que el impacto de los combustibles tardará meses en mitigarse. En el plano internacional, los datos de Estados Unidos revelan que Turquía vendió en marzo la práctica totalidad de sus bonos del Tesoro estadounidense, reduciendo su saldo de 16.000 a 1.800 millones de dólares con el objetivo de respaldar la cotización de la lira turca durante el primer mes de hostilidades en la región.

Los inversores mantienen su foco en la agenda macroeconómica de este viernes, que incluye la reunión formal del Eurogrupo a las 12:00 horas, precedida por una intervención de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, a las 10:30 horas. En el ámbito comunitario, Alemania ha publicado los datos del PIB del primer trimestre y el índice GFK de clima de consumo de mayo, mientras que a las 10:00 horas se difundirá el índice IFO de expectativas empresariales germano. En el Reino Unido se han hecho públicas las ventas minoristas de abril, y en España el Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgará el índice de cifras de negocios empresarial correspondiente al mes de marzo. La jornada corporativa se completará con los resultados de Lenovo y la celebración de la junta ordinaria de accionistas de Cox, firma presidida por Enrique Riquelme.