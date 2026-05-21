Este viernes, 22 de mayo de 2026, el precio de la gasolina y el diésel en Ceuta vuelve a marcar diferencias entre estaciones. Según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica, se analizaron 10 gasolineras, con un promedio de 1,515 €/L en Gasolina 95, 1,546 €/L en Gasolina 98 y 1,645 €/L en Diésel. El rango también ayuda a afinar: en 95, el mínimo fue 1,499 € y el máximo 1,519 €.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
Si tu objetivo es repostar en 95 al menor precio, estas estaciones lideran la clasificación de hoy:
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.499 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.499 €/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.518 €/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.518 €/L
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.518 €/L
Gasolina 98
Para quien busca 98, el precio también se concentra en la franja baja en varios puntos de la ciudad:
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.539 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.539 €/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.548 €/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.548 €/L
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.548 €/L
Diésel
En diésel, ON365 marca el suelo de precios en dos ubicaciones, mientras que SHELL aparece ligeramente por encima:
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.629 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.629 €/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.648 €/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.648 €/L
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.648 €/L
Las más caras
En el lado opuesto, hoy aparecen tres referencias como las más caras para Gasolina 95, según el mismo informe oficial del Ministerio para la Transición Ecológica:
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.519 €/L
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.519 €/L
- MOEVE (Avenida Juan de Borbon, 27, Ceuta): 1.519 €/L
Consejos
Para aprovechar estas diferencias sin complicarte:
- Compensa la ruta: si te queda cerca, la diferencia por litro puede notarse rápido; si no, valora el coste/tiempo de desvío.
- Mira el combustible exacto: 95 y 98 no son equivalentes, y el diésel tiene su propia horquilla.
- Revisa cuando vayas a repostar: los precios pueden variar entre días, así que conviene consultar la actualización antes de salir.
Recuerda: cifras y posiciones basadas en los datos del Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta (viernes, 22 de mayo de 2026).