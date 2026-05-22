Si estás pensando en repostar en Ceuta este sábado, 23 de mayo de 2026, ya tienes una foto bastante clara de cómo se mueve el precio. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, se han analizado 10 estaciones y el promedio en la ciudad sitúa la gasolina 95 en torno a 1,515€/L, mientras que la 98 se queda en 1,546€/L y el diésel alcanza de media 1,645€/L. La diferencia entre la opción más barata y la más cara existe y, en días como hoy, puede traducirse en varios euros si repostas con cierta frecuencia.

Lo más relevante para ahorrar es identificar las estaciones que marcan los mejores precios en cada combustible. A continuación te detallamos cuáles lideran el ranking en Ceuta, separando por gasolina 95, gasolina 98 y diésel, y después las más caras de la muestra.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.499€/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.499€/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.518€/L

MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.518€/L

PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.518€/L

En gasolina 95, el mínimo registrado en la comparativa llega a 1.499€/L. Es decir, frente al máximo de la muestra (1.519€/L), la diferencia es pequeña pero constante: merece la pena si repostas a menudo.

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.539€/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.539€/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.548€/L

MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.548€/L

PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.548€/L

La gasolina 98 también muestra una ventaja clara: las estaciones más competitivas están en 1.539€/L. Teniendo en cuenta el promedio de 1.546€/L, si buscas ese litro a litro más barato, hoy el mapa se inclina hacia ON365 y, en segundo escalón, hacia varias opciones de SHELL.

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.629€/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.629€/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.648€/L

MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.648€/L

PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.648€/L

En diésel, el precio mínimo de la muestra es 1.629€/L, mientras que el promedio reportado es 1.645€/L. Es un diferencial que se nota especialmente si tu vehículo consume a un ritmo alto.

Las más caras

Por el lado contrario, estas son las estaciones con los precios más altos en la comparativa de hoy, concretamente para gasolina 95:

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.519€/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.519€/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.519€/L

De nuevo, la distancia entre el mínimo (1.499€/L) y este máximo (1.519€/L) es de 0,020€/L. No es una cifra dramática, pero sí útil: al llenar un depósito medio puede suponer una diferencia apreciable.

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Consejos

Compara antes de llegar: mira el precio por litro y no solo la marca; hoy ON365 lidera en gasolina 95, 98 y diésel dentro de la muestra.

mira el precio por litro y no solo la marca; hoy ON365 lidera en gasolina 95, 98 y diésel dentro de la muestra. Calcula el ahorro real: si vas a repostar poco, el diferencial puede no compensar el tiempo. Si vas a llenar, la diferencia pesa más.

si vas a repostar poco, el diferencial puede no compensar el tiempo. Si vas a llenar, la diferencia pesa más. Planifica por tipo de combustible: no asumas que la estación más barata en gasolina 95 también lo será en diésel o en gasolina 98.

no asumas que la estación más barata en gasolina 95 también lo será en diésel o en gasolina 98. Revisa la fuente: los datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica, con 10 estaciones analizadas para Ceuta.

Recuerda: los precios pueden cambiar a lo largo de la jornada. Si hoy te encaja repostar, estos puntos marcan el mejor precio según el último muestreo del Ministerio para la Transición Ecológica.