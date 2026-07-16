El precio de la luz para hoy, viernes 17 de julio de 2026, llega con semáforo ROJO. Según la información de referencia, el precio medio se sitúa en 0,1924 €/kWh, de modo que conviene ajustar el consumo doméstico para no caer en las horas más caras.

La lectura del día es clara: la hora más barata se concentra entre 14-15 h, mientras que hay que evitar el tramo de 21-22 h. Con este mapa de jornada, puedes planificar tareas como lavadora, lavavajillas u horno para correr el gasto a la franja más conveniente.

Horas clave para ahorrar hoy (semáforo rojo)

Hora más barata: 14-15 h (según fuente).

14-15 h (según fuente). Hora a evitar: 21-22 h (según fuente).

21-22 h (según fuente). Franja más económica: no disponible en el dato horario proporcionado.

Con el semáforo en rojo, la estrategia no es “consumir más”, sino mover el consumo. Si puedes, evita programar los electrodomésticos de mayor consumo para la noche y concentra esas tareas en la ventana del mediodía.

Evolución del precio por tramos: cómo afecta a tu consumo

Madrugada: sin datos horarios listados en la información disponible (no hay horas registradas en el tramo), lo recomendable es mantener los consumos intensivos bajo control y evitar picos si tu tarifa flexible lo permite.

Mañana: como el día está marcado en rojo, la clave es preparar la rutina (cargas de lavadora o lavavajillas) para no arrastrar el gasto hacia las horas menos favorables.

Tarde: aquí aparece la oportunidad del día: la fuente indica que la hora más barata es de 14 a 15 h. Es el momento indicado para programar tareas que no requieran funcionamiento continuo.

Noche: atención especial. La información destaca 21-22 h como hora a evitar, por lo que conviene retrasar el grueso del consumo (por ejemplo, horno o cargas tardías) a franjas anteriores si tu planificación lo permite.

Precio de la luz por horas (17/07/2026)

En la información facilitada no se incluye el desglose horario completo del día (la lista de horas está vacía). Aun así, la guía del día señala 14-15 h como la ventana más barata y 21-22 h como la hora a evitar.