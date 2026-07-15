El precio de la luz hoy, jueves 16 de julio de 2026 llega con el semáforo en ROJO 🔴. La referencia para planificar el consumo es el precio medio de 0,1864 €/kWh, un nivel que invita a ajustar hábitos para que el gasto no se dispare.

Según el análisis del día, la hora más barata se concentra entre 16 y 17 h. Al mismo tiempo, hay una franja que conviene evitar por su encarecimiento: 21-22 h. Con estos dos puntos, el ahorro doméstico se vuelve cuestión de horarios.

Horas clave para ahorrar: compra de potencia mental y consumo en el momento correcto

Con el semáforo ROJO, la prioridad es aprovechar los momentos más favorables y reducir el uso intensivo cuando el precio sube.

Hora más barata: 16-17 h (la recomendación del día).

(la recomendación del día). Hora más cara: 21-22 h (la franja a evitar).

(la franja a evitar). Franja más económica: 16-17 h, donde concentra la oportunidad para mover consumos como lavadora o lavavajillas, y programar tareas que toleren espera.

Si puedes, evita poner el horno o cargas grandes de electrodomésticos en la ventana de 21-22 h. Ese es el tipo de ajuste que, día tras día, marca la diferencia en la factura.

Evolución por tramos del día: cómo leer la jornada y cuándo ajustar

La jornada de hoy se interpreta con una lógica sencilla: cuando hay un tramo claramente señalado como el más barato y otro como el más caro, el resto del día funciona como “zona de transición”.

Madrugada: En general, es un periodo útil para organizar hábitos, pero hoy conviene mantener el foco en las horas marcadas por el análisis para no desperdiciar oportunidades.

Mañana: Es un tramo en el que suele ser más fácil repartir tareas ligeras. La clave es no caer en el piloto automático y tener en mente que el momento ventajoso está en 16-17 h.

Tarde: Aquí está la principal ventaja del día. La franja más barata (16-17 h) es el mejor encaje para concentrar consumos domésticos programables, como lavadora, lavavajillas o parte de la preparación culinaria que no sea urgente.

Noche: El análisis señala un tramo especialmente a tener en cuenta: 21-22 h. La recomendación es clara: si hay que elegir, ese es el horario menos conveniente para encender consumos intensivos.

Precio de la luz por horas (16 de julio de 2026)

Para mantener el artículo útil, la lista por horas debería incluir las 24 franjas con su precio. Sin embargo, en los datos disponibles para hoy no se ha proporcionado el detalle horario.