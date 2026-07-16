Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se celebró una nueva edición del sorteo de la Bonoloto el jueves 16 de julio de 2026. La administración responsable de la difusión oficial ha registrado la combinación ganadora y los elementos complementarios que se detallan a continuación. Se recuerda que la gestión y verificación de resultados corresponde a SELAE, entidad que regula los sorteos junto a otros operadores como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en sus respectivas competencias.

La presente comunicación consolida el resultado oficial publicado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para la convocatoria mencionada, y se expone con carácter informativo conforme a los registros públicos del sorteo.

Combinación ganadora: 01, 18, 29, 37, 47, 49 — Complementario: 11 — Reintegro: 2

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se detalla que las categorías de premios de la Bonoloto se establecen como sigue: 1ª categoría para acertantes de 6 números; 2ª categoría para 5 aciertos más el número complementario; 3ª categoría para 5 aciertos; 4ª categoría para 4 aciertos; 5ª categoría para 3 aciertos; y premio por reintegro para los boletos con el dígito coincidente. Los importes se ajustan conforme al escrutinio oficial que se realiza tras el sorteo y se determinan por la cuantía del fondo destinado a premios en cada convocatoria.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se explica que la Bonoloto se juega seleccionando 6 números entre el 1 y el 49. Se indica que los sorteos se celebran de lunes a viernes y que la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. Se permite la realización de apuestas múltiples y combinadas conforme a las modalidades autorizadas por SELAE; el coste final varía en función del número de combinaciones registradas en cada apuesta.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que los premios de hasta 2.000 € podrán ser cobrados en puntos de venta autorizados. Los importes superiores serán abonados en entidades colaboradoras o en las oficinas indicadas por SELAE, conforme al procedimiento administrativo vigente. Se recuerda que los premios prescriben a los 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales se aplicarán conforme a la normativa vigente y se menciona el umbral exento Agencia Tributaria sin que en este texto se proporcione cuantía numérica.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se precisa que la Bonoloto es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que su celebración habitual tiene carácter diario en días laborables. Se aclara que cada operador mantiene sus competencias y normativa propias, citándose a modo referencial a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) como otro operador del ámbito del juego público en España.

Verificación oficial

Se aconseja la verificación del resultado en la fuente oficial. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)