El precio de la luz para el miércoles 15 de julio de 2026 llega marcado en rojo en el semáforo de la jornada (ROJO 🔴). El precio medio del día se sitúa en 0,1908 €/kWh, un dato útil para hacerse una idea del coste global antes de planificar el consumo.

La recomendación del día es clara: pese a que hay un tramo más asequible, conviene evitar la noche, porque la franja a no gastar es 21-22 h. La otra cara de la moneda son las horas más baratas, concentradas entre 14-15 h, ideales para programar tareas domésticas cuando sea posible.

Horas clave para ahorrar: qué hacer hoy

Con el semáforo en ROJO 🔴, la estrategia no es complicarse: es mover el consumo hacia el mejor momento del día.

Hora más barata: 14-15 h .

. Hora más cara (evitar): 21-22 h .

. Franja más económica: (según el sistema de referencia del día) 14-15 h.

Si puedes, para minimizar el impacto de la jornada, intenta que el lavado o el lavavajillas encajen en 14-15 h. En cambio, para la cena y la sobremesa, ajusta el uso de electrodomésticos intensivos y deja los consumos más “pesados” para la franja más favorable.

Precio de la luz por horas (15 de julio de 2026)

Consulta cómo se comporta la tarifa durante el día. En esta actualización, la lista horaria no incluye datos concretos por hora, pero sí se mantienen las referencias del día: hora más barata 14-15 h y hora a evitar 21-22 h.