Si vas a repostar en Ceuta este miércoles, 15 de julio de 2026, aquí tienes una foto clara de cómo está el mercado en las 10 estaciones analizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. La diferencia entre establecimientos puede parecer pequeña, pero en un depósito medio se nota: hoy, la Gasolina 95 arranca desde 1.439 €/L, mientras que el diésel lo hace desde 1.459 €/L.

En términos de promedio, la Gasolina 95 se sitúa en 1.454 €/L (mínimo 1.439 €, máximo 1.459 €). La Gasolina 98 promedia 1.483 €/L, y el Gasóleo A queda en 1.474 €/L (mínimo 1.459 €, máximo 1.478 €). Con estos rangos, conviene comparar antes de decidir.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.439 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.439 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.458 €

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.458 €

(MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.458 €

Para quien busca la opción más económica en 95, las dos referencias a 1.439 €/L se reparten en ubicaciones distintas: ON365 en el MUELLE ALFAU y en la AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA.

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.469 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.469 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.488 €

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.488 €

(MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.488 €

En 98, el escalón de precios es claro: ON365 marca el mínimo del día con 1.469 €/L, mientras que las ofertas superiores se mueven alrededor de 1.488 €/L.

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.459 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.459 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.478 €

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.478 €

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.478 €

Para el diésel, hoy hay una referencia especialmente competitiva: ON365 en dos puntos con 1.459 €/L, frente a los 1.478 €/L del resto de las más económicas.

Las más caras

En el lado contrario, estas son las estaciones con precios más altos en Gasolina 95 dentro del listado:

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.459 €

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.458 €

PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.458 €

La horquilla en 95 es corta (máximo 1.459 €/L), pero aun así merece la pena elegir, sobre todo si haces repostajes frecuentes.

Consejos

Compara por tipo de combustible : 95, 98 y diésel no se mueven igual y hoy hay diferencias claras entre categorías.

: 95, 98 y diésel no se mueven igual y hoy hay diferencias claras entre categorías. Ten en cuenta el “mínimo del día” : si te encaja por ubicación, repostar en las referencias de 1.439 €/L (Gasolina 95) o 1.459 €/L (diésel) puede amortizar la pequeña variación entre estaciones.

: si te encaja por ubicación, repostar en las referencias de (Gasolina 95) o (diésel) puede amortizar la pequeña variación entre estaciones. Mira la ruta : el “precio más barato” no siempre compensa si implica desvíos largos; el objetivo es ahorrar con sentido.

: el “precio más barato” no siempre compensa si implica desvíos largos; el objetivo es ahorrar con sentido. Verifica antes de pagar: los precios cambian y pueden variar por actualizaciones diarias o incidencias puntuales.

Origen de los datos: Ministerio para la Transición Ecológica.