Ceuta repite patrón de precios ajustados en la última foto del Ministerio para la Transición Ecológica: con 10 estaciones analizadas, el promedio marca la tendencia del día y, sobre todo, permite ahorrar eligiendo surtidor. Hoy, viernes 17 de julio de 2026, la gasolina 95 es la que ofrece más margen para comparar, con valores que parten de 1,458 €/L. En 98 y diésel el diferencial existe, pero es más estrecho.

Como siempre, conviene fijarse no solo en la marca, sino también en la dirección exacta de la estación: en una ciudad como la nuestra, un par de minutos pueden traducirse en céntimos por litro. A continuación, tienes el ranking de más baratas y un vistazo a las más caras según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo, S,N, Ceuta): 1.458 €/L

(Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo, S,N, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): 1.458 €/L

(Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.458 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.458 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.458 €/L

En el conjunto de las estaciones, el promedio de gasolina 95 se sitúa en 1.460 €/L, con un rango hoy entre 1.458 y 1.479 €/L. Dicho de otra forma: si tu ruta te permite elegir entre las opciones más baratas y las más caras, el impacto se nota desde el primer repostaje.

Gasolina 98

DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.488 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.488 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.488 €/L

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1.488 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.488 €/L

Para la 98, el promedio es de 1.495 €/L. Aunque el máximo y el mínimo no se reflejan aquí en el mismo detalle que en 95, sí tenemos claro que hoy la parte baja arranca en 1.488 €/L, así que merece la pena revisar la lista antes de pagar “por inercia”.

Diésel

CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo, S,N, Ceuta): 1.478 €/L

(Avenida Martínez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo, S,N, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): 1.478 €/L

(Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.478 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.478 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.478 €/L

El gasóleo A mantiene una referencia de 1.480 €/L de media, con un intervalo hoy entre 1.478 y 1.499 €/L. En diésel, el ahorro también existe: si haces números con varios repostajes al mes, los céntimos acumulados cuentan.

Las más caras

Para equilibrar la foto del día, estas son las referencias más altas detectadas en gasolina 95:

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.479 €/L

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1.459 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1.459 €/L

Que aparezcan valores cercanos en el rango alto no quita importancia al dato: en un litro completo la diferencia es pequeña, pero en un depósito se vuelve más relevante. Todo, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

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