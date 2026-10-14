Los precios en Ceuta subieron un 3,1% en septiembre de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, según el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el mes anterior la tasa anual fue del 2,9%.

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La inflación de Ceuta queda 1,8 puntos por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 4,9%.

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En tasa mensual, los precios no variaron respecto al mes anterior.

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Qué ha subido más en Ceuta

Transporte: +10,2% en un año.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: +4,1% en un año.

En el otro extremo, vestido y calzado: -1,4%.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Índice de Precios de Consumo, septiembre de 2026. Datos publicados por el INE; noticia elaborada automáticamente por El Periódico de Ceuta a partir de las cifras oficiales.