Estas son las farmacias de guardia en Ceuta para el jueves, 15 de octubre de 2026, según el calendario de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Lee tambien: El tiempo en Ceuta hoy, miércoles 14 de octubre (AEMET): nuboso con lluvia escasa y máximas de 25°C

Detallamos las guardias por zonas: Zona Centro, Campo Exterior y Turno noche. El servicio permite que los vecinos acudan a una farmacia de referencia cuando la atención habitual no está disponible. La información figura en el calendario oficial de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Comprueba el teléfono de la farmacia antes de desplazarte.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Zona Centro

ZURITA C.B. – C/ BEATRIZ DE SILVA Nº 5 (JUNTO A PLAZA DE LOS REYES) – 956 51 23 41

Campo Exterior

LOBATO – AV EJERCITO ESPAÑOL Nº 10 (ZONA ZURRÓN) – 956 50 30 54

Turno noche

PUYA C.B. – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – 956 50 04 20

Si necesitas acudir por un tratamiento, lleva la receta médica para agilizar la atención, especialmente durante el turno de noche.

Lee tambien: Ferry Ceuta-Algeciras hoy, 14 de octubre: horarios

Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

Te puede interesar