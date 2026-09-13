El Ministerio para la Transición Ecológica analizó 10 estaciones en Ceuta el lunes, 14 de septiembre de 2026 y publica los precios medios y extremos para gasolina 95, gasolina 98 y diésel.

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Dentro del conjunto monitorizado, la diferencia entre el precio mínimo y el máximo en gasolina 95 es de 0,055 €/L (1,699 € – 1,644 €), lo que supone un ahorro potencial de 2,75 € en un depósito de 50 litros. En diésel la brecha es de 0,025 €/L, equivalente a 1,25 € por 50 litros. Estos datos, publicados por el Ministerio, sirven de referencia para conductores y empresas de transporte en Ceuta.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

El promedio de la gasolina 95 en Ceuta es de 1.659 €/L, con un mínimo de 1.644 €/L y un máximo de 1.699 €/L (según Ministerio para la Transición Ecológica).

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CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1.644 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n): 1.644 €/L

(Avenida González Tablas, s/n): DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.648 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): SHELL CATENA (Avenida Martínez Catena, 6): 1.648 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6): SHELL PUNTA ALMINA (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.648 €/L

Gasolina 98

El promedio de la gasolina 98 en Ceuta es de 1.688 €/L (según Ministerio para la Transición Ecológica); el mínimo divulgado es 1.648 €/L.

SHELL MUELLE DATO (Avenida Muelle Dato, 8): 1.648 €/L

(Avenida Muelle Dato, 8): DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.678 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): SHELL CATENA (Avenida Martínez Catena, 6): 1.678 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6): SHELL PUNTA ALMINA (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.678 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): DISA PUERTO (Avenida Cañonero Dato, 10): 1.678 €/L

Diésel

El promedio del diésel A en Ceuta es de 1.680 €/L, con un mínimo de 1.674 €/L y un máximo de 1.699 €/L (según Ministerio para la Transición Ecológica).

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1.674 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n): 1.674 €/L

(Avenida González Tablas, s/n): DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.678 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): SHELL CATENA (Avenida Martínez Catena, 6): 1.678 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6): SHELL PUNTA ALMINA (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.678 €/L

Las más caras

En gasolina 95, el valor máximo registrado entre las estaciones analizadas es de 1.699 €/L (según Ministerio para la Transición Ecológica).

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.699 €/L

(Avenida Juan de Borbón, 27): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.679 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.679 €/L

Consejos

Compara precios por tipo de combustible antes de repostar; las tres categorías no siguen el mismo patrón en Ceuta.

Si el precio es igual, elige la estación más cercana para reducir el gasto en desplazamientos dentro de la ciudad.

Con los datos de este muestreo, repostar gasolina 95 en el punto más barato en lugar del más caro ahorra alrededor de 2,75 € por cada 50 litros; en diésel la diferencia sería de 1,25 € por 50 litros.

por cada 50 litros; en diésel la diferencia sería de por 50 litros. El promedio publicado por el Ministerio no refleja la variación entre estaciones concretas; el ahorro real depende del punto donde repostes.

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