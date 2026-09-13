El Ministerio para la Transición Ecológica analizó 10 estaciones en Ceuta el lunes, 14 de septiembre de 2026 y publica los precios medios y extremos para gasolina 95, gasolina 98 y diésel.
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Dentro del conjunto monitorizado, la diferencia entre el precio mínimo y el máximo en gasolina 95 es de 0,055 €/L (1,699 € – 1,644 €), lo que supone un ahorro potencial de 2,75 € en un depósito de 50 litros. En diésel la brecha es de 0,025 €/L, equivalente a 1,25 € por 50 litros. Estos datos, publicados por el Ministerio, sirven de referencia para conductores y empresas de transporte en Ceuta.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
El promedio de la gasolina 95 en Ceuta es de 1.659 €/L, con un mínimo de 1.644 €/L y un máximo de 1.699 €/L (según Ministerio para la Transición Ecológica).
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- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1.644 €/L
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n): 1.644 €/L
- DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.648 €/L
- SHELL CATENA (Avenida Martínez Catena, 6): 1.648 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.648 €/L
Gasolina 98
El promedio de la gasolina 98 en Ceuta es de 1.688 €/L (según Ministerio para la Transición Ecológica); el mínimo divulgado es 1.648 €/L.
- SHELL MUELLE DATO (Avenida Muelle Dato, 8): 1.648 €/L
- DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.678 €/L
- SHELL CATENA (Avenida Martínez Catena, 6): 1.678 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.678 €/L
- DISA PUERTO (Avenida Cañonero Dato, 10): 1.678 €/L
Diésel
El promedio del diésel A en Ceuta es de 1.680 €/L, con un mínimo de 1.674 €/L y un máximo de 1.699 €/L (según Ministerio para la Transición Ecológica).
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1.674 €/L
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n): 1.674 €/L
- DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.678 €/L
- SHELL CATENA (Avenida Martínez Catena, 6): 1.678 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.678 €/L
Las más caras
En gasolina 95, el valor máximo registrado entre las estaciones analizadas es de 1.699 €/L (según Ministerio para la Transición Ecológica).
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.699 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.679 €/L
- ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.679 €/L
Consejos
- Compara precios por tipo de combustible antes de repostar; las tres categorías no siguen el mismo patrón en Ceuta.
- Si el precio es igual, elige la estación más cercana para reducir el gasto en desplazamientos dentro de la ciudad.
- Con los datos de este muestreo, repostar gasolina 95 en el punto más barato en lugar del más caro ahorra alrededor de 2,75 € por cada 50 litros; en diésel la diferencia sería de 1,25 € por 50 litros.
- El promedio publicado por el Ministerio no refleja la variación entre estaciones concretas; el ahorro real depende del punto donde repostes.