El promedio de Gasolina 95 en Ceuta —según el Ministerio para la Transición Ecológica (lunes, 12 de octubre de 2026)— es de 1.619€/L tras muestrear 10 estaciones; el rango observada va de 1.604€ a 1.624€.
Lee tambien: Precio de la luz hoy, lunes 12 de octubre de 2026: horas casi regaladas y ojo con el pico de 20 a 21
La Gasolina 98 promedia 1.645€/L y el Gasóleo A alcanza una media de 1.725€/L (mín. 1.709€, máx. 1.734€).
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (Muelle Alfau, S/N): 1.604€
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N): 1.604€
- SHELL (Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8): 1.623€
- SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N): 1.623€
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.623€
Gasolina 98
- SHELL (Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8): 1.623€
- ON365 (Muelle Alfau, S/N): 1.634€
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N): 1.634€
- SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N): 1.653€
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.653€
Diésel
- ON365 (Muelle Alfau, S/N): 1.709€
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N): 1.709€
- SHELL (Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8): 1.728€
- SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N): 1.728€
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.728€
El Ministerio para la Transición Ecológica registra como mínimos del día 1.604€/L (Gasolina 95), 1.623€/L (Gasolina 98) y 1.709€/L (Gasóleo A) en las estaciones citadas.
Lee tambien: Precio de la luz hoy, domingo 11 de octubre de 2026: horas casi gratis y ojo con el pico de 19 a 20 h
Las más caras
- CEPSA (Avenida González Tablas, S/N): 1.624€ (Gasolina 95)
- CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N, frente Playa del Chorrillo, S/N): 1.624€ (Gasolina 95)
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.624€ (Gasolina 95)
Estos precios corresponden al apartado de Gasolina 95 con los valores más altos del muestreo. Los datos facilitados para este resumen no incluyen un listado equivalente para Gasolina 98 o Diésel.
Consejos
En el muestreo de hoy existen diferencias entre estaciones incluso dentro del mismo tipo de carburante: para Gasolina 95 el mínimo registrado es 1.604€/L y el máximo del listado 1.624€/L.
Los conductores ceutíes pueden consultar los datos del Ministerio para la Transición Ecológica antes de repostar y comparar precios, lo que permite decidir con criterio y evitar desplazamientos innecesarios.
Te puede interesar
Consulta las gasolineras más baratas de Ceuta hoy, con los precios oficiales al día.
Servicios de Ceuta hoy: