Este lunes 12 de octubre de 2026 el precio medio de la luz se sitúa en 0,1667 €/kWh, según los datos de Semáforo Selectra. En el conjunto del día, el valor de referencia del mercado queda en 0,1715 €/kWh, con un patrón claro: tramos de coste muy bajo en la mañana y un pico especialmente caro por la noche.

⚡ Precio de la luz en Ceuta En Ceuta y Melilla el precio regulado (PVPC) y las franjas horarias no son los mismos que en la península: la punta va de 11 a 15 h y de 19 a 23 h. Hoy, en Ceuta, la hora más barata es de 16:00 a 17:00 (-0,0131 €/kWh) y la más cara de 20:00 a 21:00. Ver el precio de la luz en Ceuta, hora a hora →

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Para los hogares de Ceuta, el objetivo práctico es sencillo: mover consumos intensivos (lavadora, lavavajillas u otras cargas planificables) hacia las franjas más baratas y retrasarlos si es posible cuando se dispara el precio. Hoy, el semáforo marca AMARILLO, con horas recomendables y una ventana a evitar en el tramo final de la noche.

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Horas clave para ahorrar: jornada con tramos casi regalados

Las mejores oportunidades llegan en la franja más económica de 11:00 a 14:00, con precios desde 0,0074 €/kWh. Dentro de ese bloque, destaca la hora más barata, de 11:00 a 12:00 (0,0057 €/kWh), un nivel que permite concentrar el consumo en esa franja si tienes margen de programación.

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En el extremo contrario, la hora más cara es de 20:00 a 21:00, con 0,3088 €/kWh. Es el momento en el que más compensa evitar picos de consumo eléctrico (por ejemplo, aparatos de alto consumo que no sean imprescindibles) y ajustar el uso doméstico al resto del horario.

Cómo evoluciona el precio por tramos del día

Madrugada y primeras horas: el coste se mantiene en niveles relativamente altos en comparación con la mañana, con precios alrededor de valores cercanos a la franja media y sin que aparezcan ventajas claras para desplazar consumos importantes.

Mañana: es el tramo protagonista. Tras un inicio de madrugada más caro, el precio baja de forma marcada hacia las primeras horas del día y alcanza sus mínimos en torno a 10:00-11:00 y, sobre todo, entre 11:00 y 14:00, donde se concentran las oportunidades más claras para ahorrar.

Tarde: después de las horas más baratas, el precio se mantiene en niveles bajos, con valores que todavía resultan competitivos para el consumo doméstico. Es un buen momento para continuar con tareas programables si no te encaja la franja del mediodía.

Noche: el precio cambia de ritmo. Desde 17:00-18:00 se aprecia un aumento, que se acentúa hacia 19:00-21:00. El punto más sensible llega en 20:00-21:00, cuando el coste alcanza el máximo del día, antes de corregir parcialmente al final de la jornada.

Precio de la luz por horas (12/10/2026)

00:00 – 01:00: 0,2211 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,2281 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,2185 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,2168 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,2178 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,2066 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2254 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2677 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2729 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,2052 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,0685 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,0057 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,0109 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,0057 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,011 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0115 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0131 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,04 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2131 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,3025 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,3088 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,3025 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2799 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2633 €/kWh

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