El miércoles 29 de julio de 2026 el Ministerio para la Transición Ecológica analizó 10 estaciones en Ceuta: el precio medio de la Gasolina 95 fue 1.553€/L.
En el mismo registro, la Gasolina 98 promedió 1.588€/L y el Diésel A alcanzó 1.583€/L (rango 1.544€–1.598€).
La horquilla entre la opción más barata y la más cara puede notarse al repostar cantidades grandes; abajo figura la selección de estaciones con los precios más bajos y más altos recogidos en ese muestreo.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.514€/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.514€/L
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.539€/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.539€/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.557€/L
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.579€/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.579€/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.587€/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.587€/L
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.587€/L
Diésel
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.544€/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.544€/L
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.579€/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.579€/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.597€/L
Las más caras
Según el registro del Ministerio para la Transición Ecológica, las estaciones con los precios más altos en Gasolina 95 son:
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.597€/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.597€/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.558€/L
Consejos
- Compara antes de decidir: hoy la Gasolina 95 va de 1.514€ a 1.597€; a mayor volumen repostado, mayor el impacto económico.
- Haz el cálculo rápido: la diferencia entre el mínimo y el máximo de Gasolina 95 es de 0,083€/L (8,3 céntimos). Repostando 40 litros, la diferencia equivale a unos 3,32€.
- Fíjate en tu combustible: el Diésel A y la 98 muestran variaciones relevantes frente al promedio; comprueba el tipo que usa tu vehículo.
- Consulta el mismo día: estos datos corresponden al miércoles 29/07/2026 y al registro citado del Ministerio para la Transición Ecológica.