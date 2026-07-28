IBEX 35 cerró el martes 28 de julio de 2026 en 19.727,00 puntos, con una caída de 14,30 puntos (-0,07%); abrió en 19.888,20 y el cierre anterior fue 19.741,30.

Según Yahoo Finance, el rango intradía osciló entre un máximo de 19.890,10 y un mínimo de 19.666,10, lo que refleja una sesión de vaivenes en la que la presión vendedora se impuso en el tramo final.

Cómo cerró el IBEX 35

El índice intentó consolidar niveles por encima del cierre previo al inicio de la sesión, pero no mantuvo el avance. El mínimo intradía (19.666,10) quedó lo bastante cerca del cierre como para indicar que la recuperación no llegó a convertirse en giro sostenido.

El cierre en rojo, aunque moderado en porcentaje, muestra preferencia por la cautela entre los inversores. La diferencia respecto al máximo diario (19.890,10) confirma que el impulso inicial fue insuficiente para sostener una subida durante toda la jornada.

Cierre: 19.727,00 puntos

19.727,00 puntos Apertura: 19.888,20

19.888,20 Máximo: 19.890,10

19.890,10 Mínimo: 19.666,10

19.666,10 Variación: -14,30 puntos (-0,07%)

Fuente: datos del IBEX 35 publicados por Yahoo Finance para el martes 28 de julio de 2026.

Evolución de la semana

En las cinco sesiones previas el índice alternó avances y correcciones sin consolidar una dirección clara. La secuencia de cierres recoge oscilaciones relevantes que apuntan a un mercado más inclinado a ajustar posiciones que a iniciar tendencias definidas.

El 21 de julio el IBEX cerró en 19.379,80; el 22 de julio subió a 19.571,30; el 23 de julio retrocedió hasta 19.267,00. El impulso del 27 de julio llevó el cierre a 19.741,30 (apertura 19.775,90 y máximo 19.913,90), pero el 28 de julio el cierre quedó ligeramente por debajo del día anterior.

2026-07-21: 19.379,80

2026-07-22: 19.571,30

2026-07-23: 19.267,00

2026-07-27: 19.741,30

2026-07-28: 19.727,00

Euríbor y mercados

El euríbor sigue siendo una referencia para el coste del crédito en España y prueba de ello es su influencia en la valoración de sectores sensibles al coste de financiación. Sus movimientos responden, con retardos, a las expectativas sobre los tipos oficiales.

Ese marco explica por qué, pese a intentos de rebote, el IBEX registra sensibilidad ante señales que puedan alterar el calendario de tipos: en sesiones con rango amplio y cierre a la baja, los inversores tienden a ajustar exposiciones hasta que haya mayor claridad sobre la evolución de los tipos.

La sesión del 28 de julio no rompió niveles críticos, pero deja margen limitado para revaloraciones rápidas mientras persista la presión vendedora.