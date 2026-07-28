UEFA Europa Conference League | 2nd Qualifying Round (28 de julio de 2026)

Apollon Limassol venció 3-0 a Dila el martes, 28 de julio de 2026, en la 2.ª ronda previa de la UEFA Europa Conference League; fue el único partido programado para esa jornada.

Resultados del día

Apollon Limassol 3 – 0 Dila

Resumen de los duelos

Apollon Limassol, club chipriota, se impuso con claridad a Dila (equipo georgiano de Gori) por 3-0. El equipo de Limassol firmó una actuación sólida: anotó tres veces y dejó la portería a cero, lo que le otorga una ventaja cómoda de cara a los siguientes compromisos en la competición.

El marcador evidencia la superioridad ofensiva y la solidez defensiva de Apollon en este encuentro, mientras que Dila deberá corregir errores para intentar dar la vuelta a la eliminatoria si hay partido de vuelta. La jornada dejó un resultado contundente que simplifica la hoja de ruta del conjunto chipriota en la ronda previa.