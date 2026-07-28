La evolución favorable del incendio de la Sierra Oeste ha permitido autorizar el regreso de unas 20.000 personas evacuadas y levantar el confinamiento de otras 14.000. Ocho municipios recuperan progresivamente la normalidad, aunque el fuego continúa activo y varias localidades mantienen restricciones.

Información actualizada a las 17:45 horas del martes 28 de julio de 2026.

Alrededor de 34.000 personas afectadas por el incendio forestal de la Sierra Oeste de Madrid comienzan a recuperar la normalidad después de varios días marcados por las evacuaciones, los confinamientos y la incertidumbre.

Las autoridades han levantado desde las 17:00 horas las órdenes de evacuación en ocho municipios madrileños. La decisión permite regresar a sus viviendas a unas 20.000 personas y pone fin al confinamiento de otras 14.000, aunque el retorno se realizará de manera progresiva y bajo la supervisión de los servicios de emergencia.

El alivio no significa que el incendio esté controlado. El operativo continúa trabajando para consolidar el perímetro, vigilar posibles reactivaciones y proteger los puntos que todavía presentan riesgo.

Estos son los ocho municipios donde termina la evacuación

El Ministerio del Interior ha autorizado el regreso de los residentes de las siguientes localidades:

Cadalso de los Vidrios

Cenicientos

Navalagamella

Navas del Rey

Rozas de Puerto Real

Aldea del Fresno

Chapinería

Colmenar del Arroyo

El levantamiento de las evacuaciones entró en vigor a las 17:00 horas. La Comunidad de Madrid ha preparado un dispositivo para facilitar el regreso escalonado mediante autobuses del Consorcio Regional de Transportes y con la participación de la Guardia Civil, Protección Civil, psicólogos y los ayuntamientos afectados.

Villa del Prado y San Martín levantan parte de las restricciones

Las autoridades también han rebajado las medidas de protección en municipios que permanecían confinados.

En Villa del Prado se ha levantado el confinamiento general, pero continúa evacuada la urbanización El Encinar del Alberche. En San Martín de Valdeiglesias también se han eliminado restricciones para buena parte de la población, aunque algunas urbanizaciones próximas al pantano de San Juan siguen sometidas a medidas de seguridad.

Las decisiones se adoptan de manera individual para cada municipio, barrio o urbanización. La proximidad al frente del incendio, el estado de las carreteras y la posible presencia de puntos calientes hacen que dos zonas cercanas puedan tener instrucciones diferentes.

Las tres condiciones exigidas para permitir el regreso

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que la autorización se ha adoptado después de verificar tres condiciones de seguridad:

Que no existan puntos calientes capaces de reactivar el incendio. Que no se hayan producido reproducciones durante las últimas 48 horas. Que las carreteras y vías de acceso sean seguras para los residentes.

Estas comprobaciones buscan impedir que la población regrese a lugares en los que todavía puedan caer árboles, postes o tendidos eléctricos, reaparecer las llamas o interferirse con los vehículos utilizados en las labores de extinción.

El hecho de que se levante una evacuación tampoco implica que todas las viviendas sean habitables. Algunos residentes pueden encontrar daños graves al regresar, por lo que los servicios públicos preparan recursos de atención, alojamiento y asesoramiento.

Qué municipios continúan evacuados o confinados

La última actualización oficial de la Comunidad de Madrid mantiene las evacuaciones en:

Robledo de Chavela

Fresnedillas de la Oliva

Zarzalejo

Valdemaqueda

Urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado

También permanecen confinados Pelayos de la Presa y Santa María de la Alameda. Las restricciones se revisarán continuamente en función del comportamiento del fuego y de los informes realizados por los equipos desplegados sobre el terreno.

La atención continúa especialmente centrada en el entorno del río Cofio y el pantano de San Juan. El operativo ha logrado frenar el avance del flanco norte hacia la Sierra de Guadarrama, pero el incendio sigue activo y todavía no ha sido declarado estabilizado.

El incendio continúa activo pese a la mejoría

Los responsables de la emergencia insisten en que el regreso de miles de vecinos no representa el final del incendio.

Las llamas han afectado aproximadamente a 34.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid, según la estimación regional. Más de 300 efectivos, decenas de vehículos terrestres y varios medios aéreos continúan desplegados para enfriar el terreno, asegurar el perímetro y evitar que los cambios meteorológicos provoquen nuevas reproducciones.

La llegada de temperaturas más elevadas, una menor humedad y posibles cambios de viento pueden complicar nuevamente las labores de extinción. Los equipos aprovecharán las horas más favorables para consolidar los avances conseguidos durante la noche.

Madrid habilita puntos de atención para los afectados

La Comunidad de Madrid ha anunciado la apertura de puntos de atención en los municipios donde termina la evacuación. Estos recursos ayudarán a los vecinos que necesiten apoyo psicológico, información sobre daños, asistencia jurídica o una solución habitacional.

El Gobierno regional también ha comunicado un plan urgente de vivienda dotado con 30 millones de euros para las familias damnificadas, además de asesoramiento jurídico gratuito en los partidos judiciales de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial.

Los residentes que regresen deben documentar mediante fotografías los daños sufridos, conservar facturas y evitar tocar cables, estructuras inestables o materiales que todavía puedan estar calientes. Ante olor a gas, humo dentro de una vivienda o peligro de derrumbe, deben abandonar el inmueble y contactar con el 112.

Qué deben hacer los vecinos durante el regreso

Las autoridades recomiendan utilizar únicamente las rutas habilitadas y respetar los controles de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia.

Aunque se permita volver a una localidad, pueden mantenerse carreteras cerradas, restricciones de circulación o zonas acordonadas. También se aconseja limitar las actividades al aire libre cuando haya humo o cenizas, especialmente en el caso de niños, personas mayores y pacientes con enfermedades respiratorias.

Los residentes de las localidades que continúan evacuadas no deben intentar regresar para recoger pertenencias, comprobar sus viviendas o atender animales sin autorización expresa. Un acceso no controlado puede ponerlos en peligro y obligar a desviar recursos destinados a la extinción.

Nota importante: Las evacuaciones, confinamientos y carreteras afectadas pueden cambiar rápidamente. Antes de desplazarse, los vecinos deben consultar siempre la información oficial de la Comunidad de Madrid, Protección Civil, el Ministerio del Interior, el 112 y los ayuntamientos afectados.