El Ministerio para la Transición Ecológica publica los precios medios del combustible en Ceuta para el miércoles 30 de septiembre de 2026: Gasolina 95, 1,694 €/l (rango 1,679–1,699); Gasolina 98, 1,720 €/l; Diésel, 1,739 €/l (rango 1,724–1,749).

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El informe del Ministerio analiza 10 estaciones en la ciudad y recoge promedios y rangos por tipo de carburante. En las tablas siguientes aparecen las estaciones con los precios más bajos registrados hoy para cada producto.

La diferencia entre el litro más barato registrado (1,679 €/l) y el más caro (1,699 €/l) supone un ahorro de 1,00 € en un depósito de 50 litros.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Las estaciones con mejor precio para Gasolina 95 en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica:

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1,679 €/l

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1,679 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, Ceuta): 1,694 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1,694 €/l

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,698 €/l

Gasolina 98

Referencias más competitivas para Gasolina 98 en Ceuta, según el Ministerio:

SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,698 €/l

(Muelle Dato, 8, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1,709 €/l

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1,709 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1,728 €/l

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1,728 €/l

Diésel

Estaciones con los precios más bajos para Diésel según el seguimiento del Ministerio:

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, Ceuta): 1,724 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1,724 €/l

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1,729 €/l

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1,729 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,748 €/l

Las más caras

Estaciones con los precios más altos en Gasolina 95, según el Ministerio:

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1,699 €/l

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,698 €/l

(Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,698 €/l

Consejos para repostar en Ceuta

Planifica la ruta dentro de la ciudad: pequeñas diferencias por litro se notan si repostas con frecuencia o llenas depósitos grandes.

Consulta la actualización diaria del Ministerio para la Transición Ecológica antes de repostar; los precios pueden variar varias veces al día.

Elige el carburante recomendado por el fabricante del vehículo; si tiene dudas sobre 95 o 98, siga las indicaciones del manual técnico.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos para Ceuta, miércoles 30 de septiembre de 2026).

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