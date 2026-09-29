La jornada de miércoles 30 de septiembre de 2026 llega con un precio medio de la luz de 0,2003 €/kWh, según el informe “Precio de la luz para hoy 30/09/2026 | Semáforo Selectra”. El día se reparte entre tramos razonables y un tramo claramente más caro al final de la noche.

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En la práctica, para quienes viven en Ceuta, la clave es ajustar el consumo doméstico a los momentos más ventajosos: las tareas de mayor gasto (lavadora, lavavajillas o carga del termo, si procede) encajan mejor cuando el precio baja, evitando el intervalo de 20:00 a 21:00, marcado como el más caro del día.

Horas clave para ahorrar: barato entre 14-15 h y ojo con 20-21 h

De acuerdo con los datos de la fuente:

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Hora más barata: 14:00 – 15:00 con 0,1008 €/kWh .

con . Franja más económica: 01:00 – 04:00 con 0,1117 €/kWh .

con . Hora a evitar (más cara): 20:00 – 21:00 con 0,3533 €/kWh.

Esto significa que, si puedes programar consumos, conviene desplazar parte del gasto hacia el mediodía o hacia la madrugada. El tramo de 20:00 a 21:00 es el que más encarece cualquier dispositivo que puedas dejar para después o para antes.

Evolución por tramos del día: cómo cambia el precio de la madrugada a la noche

Madrugada (00:00 – 07:00): el precio se mantiene en niveles contenidos al inicio de la jornada y, aunque sube hacia las horas cercanas al amanecer, se conserva la lógica de aprovechar la franja más económica (01:00 – 04:00) para consumos programables.

Mañana (07:00 – 14:00): tras el arranque, el coste tiende a ser más alto en la primera parte de la mañana y va bajando de forma progresiva. El resultado es que el día culmina en el mejor punto entre 14:00 y 15:00, donde se localiza la hora más barata.

Tarde (14:00 – 18:00): el precio baja en el tramo del mediodía y después se recupera. Desde las primeras horas de la tarde, el coste aumenta gradualmente, por lo que es útil aprovechar el entorno más barato si tienes que planificar varias tareas.

Noche (18:00 – 24:00): la subida se acentúa al caer el día y culmina en el pico de 20:00 a 21:00. Después, el precio empieza a moderarse, aunque no vuelve a los niveles del tramo más económico de la madrugada.

Precio de la luz por horas (miércoles 30/09/2026)

00:00 – 01:00: 0.1214 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.109 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.1101 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.116 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.1191 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1423 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.1638 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.226 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.2503 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.2231 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.2488 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.1977 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.1746 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.1588 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.1008 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.1231 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.1362 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.2005 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.3235 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.3467 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.3533 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.332 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2687 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2614 €/kWh

Fuente: Semáforo Selectra, “Precio de la luz para hoy 30/09/2026”. Color del semáforo: AMARILLO.

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