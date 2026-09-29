El IBEX 35 cerró este martes, 29 de septiembre de 2026, en 19.517,50 puntos, con una variación de -82,80 puntos (-0,42%) respecto a la sesión anterior.

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Según Yahoo Finance, el índice abrió en 19.665,40, marcó un máximo intradía de 19.763,00 y un mínimo de 19.501,50. El cierre del día anterior fue de 19.600,30.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión terminó en terreno negativo tras un retroceso sostenido desde la apertura, que dejó al selectivo por debajo del nivel de inicio pese a haber alcanzado el máximo intradía citado.

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El rango intradía (mínimo 19.501,50 — máximo 19.763,00) muestra movimientos contenidos, pero suficientes para quebrar la estabilidad del cierre previo. Para inversores en Ceuta, estos descensos afectan a carteras expuestas a renta variable española y al valor de fondos y planes de pensiones con ponderación en el IBEX 35.

Evolución de la semana

Los cierres facilitados por Yahoo Finance en los últimos días reflejan una oscilación dentro de un rango estrecho:

2026-09-23: cierre en 19.632,20 puntos.

cierre en 19.632,20 puntos. 2026-09-24: cierre en 19.573,40 puntos.

cierre en 19.573,40 puntos. 2026-09-25: cierre en 19.700,10 puntos.

cierre en 19.700,10 puntos. 2026-09-28: cierre en 19.600,30 puntos.

cierre en 19.600,30 puntos. 2026-09-29: cierre en 19.517,50 puntos.

En conjunto, el índice se ha movido en el entorno de los 19.500-19.700 puntos sin consolidar una tendencia alcista. Ese patrón obliga a una lectura prudente por parte de los ahorradores ceutíes que siguen la evolución bursátil para ajustar sus decisiones de inversión a corto plazo.

Euríbor y mercados

El Euríbor sigue siendo un factor de referencia para hipotecas variables en España y, según analistas consultados en los mercados, las expectativas sobre tipos condicionan el apetito por riesgo y la cotización de activos.

Para los hogares y empresas de Ceuta, la combinación de movimientos bursátiles y la evolución del Euríbor puede influir en el coste de financiación y en la capacidad de consumo; por ello, los asesores financieros locales suelen recomendar vigilar ambos indicadores antes de tomar decisiones sobre hipotecas o cambios en carteras.

Fuente: Yahoo Finance (datos del IBEX 35 para el martes, 29 de septiembre de 2026).

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