Ceuta mira hoy al surtidor con datos claros: el Ministerio para la Transición Ecológica ha analizado 10 estaciones y publica los precios vigentes. En el conjunto de las gasolineras estudiadas, la gasolina 95 se mueve en torno a un promedio de 1,426 €/L (con un rango entre 1,399 y 1,449 €/L). La gasolina 98 marca un promedio de 1,450 €/L, y el gasóleo A alcanza un promedio de 1,512 €/L (mínimo 1,479 y máximo 1,538 €/L).
Si te apetece optimizar el gasto, la buena noticia es que la diferencia entre la opción más económica y la más cara existe, especialmente en gasolina 95. A continuación te dejamos las gasolineras con mejores precios según el mismo informe del Ministerio para la Transición Ecológica.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.399 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.399 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.419 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.428 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.428 €/L
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.429 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.429 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.449 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.458 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.458 €/L
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.479 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.479 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.499 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.518 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.518 €/L
Las más caras
Cuando miramos las cifras de gasolina 95, el abanico se aprecia con claridad: el máximo llega a 1.449 €/L. En la parte alta aparecen estas opciones:
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.449 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.449 €/L
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.428 €/L
Recuerda que estos valores corresponden a la información publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Consejos
- Compara antes de repostar: si tu coche usa 95, el salto entre 1,399 y 1,449 €/L puede compensar el esfuerzo de elegir una estación más barata.
- Ten en cuenta la ruta: no siempre conviene ir “por precio” si el rodeo te hace gastar más en tiempo o combustible.
- Revisa el tipo de combustible: hoy, los promedios difieren bastante entre 95, 98 y diésel, así que asegúrate de seleccionar el surtidor correcto.
- Planifica compras habituales: si repostar te cuesta un desplazamiento, busca la opción más cercana dentro del grupo de precios económicos.
Datos para Ceuta correspondientes a este sábado 20 de junio de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica.