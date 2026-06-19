Ceuta mira hoy al surtidor con datos claros: el Ministerio para la Transición Ecológica ha analizado 10 estaciones y publica los precios vigentes. En el conjunto de las gasolineras estudiadas, la gasolina 95 se mueve en torno a un promedio de 1,426 €/L (con un rango entre 1,399 y 1,449 €/L). La gasolina 98 marca un promedio de 1,450 €/L, y el gasóleo A alcanza un promedio de 1,512 €/L (mínimo 1,479 y máximo 1,538 €/L).

Si te apetece optimizar el gasto, la buena noticia es que la diferencia entre la opción más económica y la más cara existe, especialmente en gasolina 95. A continuación te dejamos las gasolineras con mejores precios según el mismo informe del Ministerio para la Transición Ecológica.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.399 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.399 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.419 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.428 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.428 €/L

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.429 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.429 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.449 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.458 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.458 €/L

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.479 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.479 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.499 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.518 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.518 €/L

Las más caras

Cuando miramos las cifras de gasolina 95, el abanico se aprecia con claridad: el máximo llega a 1.449 €/L. En la parte alta aparecen estas opciones:

CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.449 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.449 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.428 €/L

Recuerda que estos valores corresponden a la información publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Consejos

Compara antes de repostar : si tu coche usa 95, el salto entre 1,399 y 1,449 €/L puede compensar el esfuerzo de elegir una estación más barata.

: si tu coche usa 95, el salto entre y puede compensar el esfuerzo de elegir una estación más barata. Ten en cuenta la ruta : no siempre conviene ir “por precio” si el rodeo te hace gastar más en tiempo o combustible.

: no siempre conviene ir “por precio” si el rodeo te hace gastar más en tiempo o combustible. Revisa el tipo de combustible : hoy, los promedios difieren bastante entre 95, 98 y diésel, así que asegúrate de seleccionar el surtidor correcto.

: hoy, los promedios difieren bastante entre 95, 98 y diésel, así que asegúrate de seleccionar el surtidor correcto. Planifica compras habituales: si repostar te cuesta un desplazamiento, busca la opción más cercana dentro del grupo de precios económicos.

Datos para Ceuta correspondientes a este sábado 20 de junio de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica.