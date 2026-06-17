Hoy, jueves 18 de junio de 2026, el precio de los combustibles en Ceuta vuelve a mostrar diferencias claras entre estaciones. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica (10 estaciones analizadas), la Gasolina 95 marca un promedio de 1,429€/L, con un rango entre 1,409€ y 1,449€. En Gasolina 98 el promedio es de 1,453€/L. Y el Diésel se sitúa en 1,518€/L, con valores entre 1,499€ y 1,538€.

Si estás planeando repostar, la clave está en comparar: incluso pequeños cambios por litro se notan cuando llenas el depósito. A continuación, te dejamos un resumen con las gasolineras más baratas por tipo de combustible y, al final, las más caras para que tengas la foto completa.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.409€ /L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): /L ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.409€ /L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): /L DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.428€ /L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): /L SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.428€ /L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): /L SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.428€/L

En Gasolina 95, las dos opciones de ON365 destacan con el mínimo del estudio (1.409€/L). Si tu coche admite 95, es el combustible donde hoy se concentra la mayor oportunidad de ahorro.

Gasolina 98

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.439€ /L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): /L ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.439€ /L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): /L DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.458€ /L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): /L SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.458€ /L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): /L SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.458€/L

Para quienes repostan 98, el mínimo del día está nuevamente en ON365 (1.439€/L). El salto frente a las estaciones más caras existe, así que conviene elegir bien.

Diésel

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.499€ /L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): /L ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.499€ /L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): /L DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.518€ /L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): /L SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.518€ /L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): /L SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.518€/L

En diésel, los precios del estudio marcan como referencia más baja ON365 en ambas ubicaciones analizadas. Si repostas con frecuencia, ahí es donde suele haber margen.

Las más caras

CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas, s/n, Ceuta): 1.449€ /L (Gasolina 95)

(Avenida Gonzalez Tablas, s/n, Ceuta): /L (Gasolina 95) CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.449€ /L (Gasolina 95)

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): /L (Gasolina 95) MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.429€/L (Gasolina 95)

Estas cifras corresponden a las estaciones con precios más altos dentro del ranking de Gasolina 95 para este jueves. El resto de combustibles sigue una lógica distinta por distribuidora y ubicación, pero el mensaje es el mismo: mirar el precio antes de repostar siempre suma.

Consejos

Compara por litro : un diferencial de 10–40 céntimos puede ser decisivo si llenas el depósito.

: un diferencial de 10–40 céntimos puede ser decisivo si llenas el depósito. Elige el carburante correcto : si tu vehículo permite 95, hoy suele ser la opción donde más se ve el ahorro.

: si tu vehículo permite 95, hoy suele ser la opción donde más se ve el ahorro. Planifica la ruta : busca la gasolinera más barata teniendo en cuenta el desvío; ahorrar en precio no compensa si te obliga a gastar más.

: busca la gasolinera más barata teniendo en cuenta el desvío; ahorrar en precio no compensa si te obliga a gastar más. Revisa el histórico : los precios cambian; consultar hoy te ayuda, pero seguir la tendencia evita sorpresas.

: los precios cambian; consultar hoy te ayuda, pero seguir la tendencia evita sorpresas. Consulta siempre fuentes oficiales: los datos de este artículo proceden del Ministerio para la Transición Ecológica.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.