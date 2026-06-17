El precio de la luz para hoy jueves 18 de junio de 2026 mantiene un promedio de 0,1507 €/kWh, pero con un detalle clave para el ahorro: la jornada combina horas muy baratas con un tramo de precio más alto por la noche. Con los datos de Semáforo Selectra, el día sale rojo (más caro que otros, en general) y obliga a ser selectivo con el consumo.

La lectura es clara: si puedes mover tareas como lavadora, lavavajillas o carga de pequeños electrodomésticos, hay una ventana especialmente ventajosa. La hora más barata es de 14 a 15 h (0,0519 €/kWh) y, justo en el lado opuesto, la hora más cara es de 21 a 22 h (0,2651 €/kWh). Además, se señala como hora a evitar el tramo 21-22 h.

Horas clave para ahorrar: la ventana de 14-15 h y el cuidado con 21-22 h

Para bajar la factura, hoy conviene diseñar el consumo alrededor de la franja más competitiva: la franja más económica se sitúa en torno a 0,06 €/kWh, con el mínimo del día en 14-15 h (0,0519 €/kWh). En cambio, el precio se dispara en la parte final de la jornada: de 21 a 22 h alcanza su máximo con 0,2651 €/kWh. Si tienes margen, evita poner el horno o programar consumos intensivos en ese tramo.

La estrategia práctica para un hogar: concentra las cargas a mediodía y primeras horas de la tarde, y deja los consumos menos flexibles para los tramos en los que el precio se modera más que en la franja “ojo con estas horas”. Así conviertes un día con semáforo rojo en una oportunidad real de ajustar hábitos.

Cómo evoluciona el precio por tramos del día

Madrugada: el precio arranca relativamente contenido y va moviéndose con valores moderados, con franjas por debajo de los niveles de la mañana. Es un tramo útil si necesitas funcionamiento puntual (aunque el pico llegará más tarde).

Mañana: tras algunas horas razonables, el precio tiende a subir frente a los mejores momentos del día. Aun así, hay periodos más favorables que el final de la tarde.

Tarde: aquí está el “punto dulce”. El precio cae de forma marcada hasta llegar al mejor tramo: 14-15 h es la referencia clara para apretar el consumo. Después, el coste sube gradualmente, pero sin igualar aún los máximos de la noche.

Noche: es la parte más cara. Los valores suben con fuerza hacia el final del día y el máximo aparece en 21-22 h. A partir de ahí, el precio empieza a corregir al caer hacia el cierre del día, pero ya habrás dejado atrás el tramo más caro.

Precio de la luz por horas (jueves 18/06/2026)