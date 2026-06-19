El precio de la luz para el sábado 20 de junio de 2026 deja una jornada claramente marcada por las diferencias entre tramos. Con un precio medio de 0,0924 €/kWh, hoy el ahorro pasa por concentrar el consumo en las franjas más baratas y evitar las horas de tensión al final del día.
Según el semáforo de la jornada (VERDE 🟢), lo más interesante es que el coste cae hasta niveles muy bajos en torno al mediodía. En cambio, la factura puede dispararse por el pico de la noche: la hora más cara es de 22-23 h con 0,1702 €/kWh.
Horas clave para ahorrar: mediodía a precio mínimo y cuidado con la noche
Si puedes mover tareas como lavadora o lavavajillas, hoy tienes un hueco especialmente favorable: la hora más barata es 13-14 h con 0,0162 €/kWh. Además, la franja más económica se concentra en torno a ese bloque, con 0,02 €/kWh, una cifra que permite planificar consumos “de base” sin pagar de más.
En el lado contrario, el precio más alto llega entre las 22-23 h (0,1702 €/kWh). Por eso, si tienes margen de programación, intenta no cargar los electrodomésticos de alto consumo en esa franja y traslada la energía al periodo de precios mínimos.
Cómo se comportan los precios por tramos
Madrugada: los costes se mantienen altos respecto al resto del día, con precios por encima de los valores del mediodía. Es mejor reservar esta ventana para consumos inevitables.
Mañana: el precio empieza a bajar con fuerza a medida que avanza la mañana, y hacia el tramo central se alcanzan niveles muy bajos. Esta evolución suele ser la antesala de un buen momento para ajustar rutinas.
Tarde: es la zona más favorable. Entre 13-14 h y los bloques cercanos el precio marca los mínimos de la jornada (con valores alrededor de 0,0162 €/kWh en la franja más barata), lo que encaja bien con tareas que puedas programar.
Noche: tras el buen cierre de la tarde, el precio vuelve a subir y alcanza su máximo en 22-23 h (0,1702 €/kWh). Es la franja a evitar para reducir el impacto en la factura.
Precio de la luz por horas (sábado 20/06/2026)
- 00:00 – 01:00: 0,1565 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1519 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1475 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,1449 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,142 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1382 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,1406 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,146 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,1042 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,0459 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,0185 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,0167 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,0167 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,0162 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0162 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,0164 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,0166 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,0167 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,0211 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,107 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,1441 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,1604 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,1702 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,1633 €/kWh