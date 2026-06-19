El precio de la luz para el sábado 20 de junio de 2026 deja una jornada claramente marcada por las diferencias entre tramos. Con un precio medio de 0,0924 €/kWh, hoy el ahorro pasa por concentrar el consumo en las franjas más baratas y evitar las horas de tensión al final del día.

Según el semáforo de la jornada (VERDE 🟢), lo más interesante es que el coste cae hasta niveles muy bajos en torno al mediodía. En cambio, la factura puede dispararse por el pico de la noche: la hora más cara es de 22-23 h con 0,1702 €/kWh.

Horas clave para ahorrar: mediodía a precio mínimo y cuidado con la noche

Si puedes mover tareas como lavadora o lavavajillas, hoy tienes un hueco especialmente favorable: la hora más barata es 13-14 h con 0,0162 €/kWh. Además, la franja más económica se concentra en torno a ese bloque, con 0,02 €/kWh, una cifra que permite planificar consumos “de base” sin pagar de más.

En el lado contrario, el precio más alto llega entre las 22-23 h (0,1702 €/kWh). Por eso, si tienes margen de programación, intenta no cargar los electrodomésticos de alto consumo en esa franja y traslada la energía al periodo de precios mínimos.

Cómo se comportan los precios por tramos

Madrugada: los costes se mantienen altos respecto al resto del día, con precios por encima de los valores del mediodía. Es mejor reservar esta ventana para consumos inevitables.

Mañana: el precio empieza a bajar con fuerza a medida que avanza la mañana, y hacia el tramo central se alcanzan niveles muy bajos. Esta evolución suele ser la antesala de un buen momento para ajustar rutinas.

Tarde: es la zona más favorable. Entre 13-14 h y los bloques cercanos el precio marca los mínimos de la jornada (con valores alrededor de 0,0162 €/kWh en la franja más barata), lo que encaja bien con tareas que puedas programar.

Noche: tras el buen cierre de la tarde, el precio vuelve a subir y alcanza su máximo en 22-23 h (0,1702 €/kWh). Es la franja a evitar para reducir el impacto en la factura.

Precio de la luz por horas (sábado 20/06/2026)