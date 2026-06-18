Este viernes 19 de junio de 2026, el precio medio de la luz en España se sitúa en 0,1424 €/kWh, con una jornada marcada por la diferencia entre un mediodía muy favorable y una noche que se encarece claramente.

Según el semáforo de la jornada ( AMARILLO ), hay margen para ajustar el consumo doméstico: si puedes mover tareas como lavadora o lavavajillas a las franjas de menor coste, notarás el ahorro; mientras que conviene vigilar el tramo nocturno, especialmente cuando el precio alcanza su máximo.

Horas clave para ahorrar hoy (19/06/2026)

La hora más barata del día es 14:00 – 15:00, con un precio de 0,0349 €/kWh. Justo después, también aparecen valores bajos que ayudan a concentrar el consumo en esas horas.

En el lado opuesto, la hora más cara es 21:00 – 22:00, con 0,2653 €/kWh: es el momento en el que más se nota no tener automatizados los electrodomésticos.

Como referencia de franja ventajosa, la franja más económica se registra alrededor de ese tramo, con precios cerca de 0,04 €/kWh, lo que convierte el mediodía en el mejor aliado para recortar la factura.

Cómo evoluciona el precio por tramos

Madrugada: durante las primeras horas, el coste se mantiene relativamente estable en niveles cercanos a los 0,13-0,14 €/kWh, con pequeños altibajos.

Mañana: el precio muestra cambios más notables. Entre las 12:00 y las 14:00 se observa un descenso claro hacia valores más competitivos, preparando el salto al “valle” del mediodía.

Tarde: es el tramo más favorable. Destaca con fuerza el 14:00 – 15:00 (la hora más barata del día) y un nivel bajo que permite programar consumos que no requieran estar encendidos todo el tiempo, como parte del ciclo de la lavadora o el funcionamiento del lavavajillas.

Noche: a partir de la tarde el precio se va girando al alza y por la noche alcanza el punto más incómodo. El pico llega entre 21:00 y 22:00 (0,2653 €/kWh), por lo que es mejor evitar el consumo intensivo en ese intervalo y, si es posible, aprovechar el tramo anterior.

Precio de la luz por horas (viernes 19/06/2026)