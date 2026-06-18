El IBEX 35 cerró este jueves 18 de junio de 2026 en 19.404,10 puntos, con una variación de -17,80 puntos (-0,09%). La sesión dejó una lectura clara: pese a un arranque muy estable, el índice se fue enfriando conforme avanzaba el día y terminó con tendencia a la baja. Según Yahoo Finance, la jornada registró un mínimo intradía de 19.291,50 y un máximo de 19.439,70.

La foto final no refleja un desplome, pero sí una señal de cautela. Frente a la anterior sesión, el índice recortó apenas respecto al cierre previo de 19.421,90, consolidando un movimiento propio de mercado que respira, aunque sin acabar de tomar tracción al alza.

Cómo cerró el IBEX 35

El selectivo español abrió en 19.404,70 y se mantuvo cerca de la paridad durante los primeros compases. Sin embargo, el rango intradía se amplió a medida que los inversores ajustaban posiciones: el máximo se alcanzó en 19.439,70, mientras que la presión bajista se dejó ver en el mínimo de 19.291,50.

El cierre en 19.404,10 puntos, con una caída del 0,09%, resume una sesión de balance más que de impulso. Con la tendencia marcada a la baja, el mercado parece estar priorizando la gestión del riesgo y la lectura de los próximos catalizadores macro y monetarios.

Dato de cierre: Yahoo Finance recoge esta jornada con variación negativa y recorrido intradía suficiente como para evidenciar que el soporte se defendió con dificultad, aunque sin ceder de manera abrupta.

Evolución de la semana

Mirando hacia atrás, el pulso semanal muestra un patrón de avance en varias sesiones, interrumpido hoy por una corrección menor. En las últimas cinco jornadas, el IBEX 35 acumuló movimientos que dibujan una escalada gradual hasta el cierre de ayer y un ajuste posterior.

2026-06-12: cierre 18.764,40 puntos.

cierre 18.764,40 puntos. 2026-06-15: cierre 19.032,00 puntos.

cierre 19.032,00 puntos. 2026-06-16: cierre 19.163,60 puntos.

cierre 19.163,60 puntos. 2026-06-17: cierre 19.421,90 puntos.

cierre 19.421,90 puntos. 2026-06-18: cierre 19.404,10 puntos (hoy).

La secuencia habla de un mercado que ha ido ampliando cotas: tras arrancar la semana con cierres en torno a los 18.700, el índice terminó elevando el nivel hacia la zona de 19.400. No obstante, la sesión de hoy introduce un matiz: la subida previa no se tradujo en continuación inmediata, y el índice se tomó un respiro.

En términos de comportamiento, el hecho de cerrar con una variación ligeramente negativa tras un salto de la víspera sugiere un mercado que descuenta parte del movimiento anterior y que, por el momento, prefiere no perseguir precios. El rango intradía confirma que hubo intentos de recuperación —especialmente al aproximarse al máximo—, pero el avance no logró imponerse con claridad.

Euríbor y mercados

En paralelo al seguimiento del índice bursátil, el mercado continúa atento al contexto de tipos de interés y a su impacto en el coste de la financiación. En el caso del Euríbor, la referencia se observa con especial interés por su papel en hipotecas y productos vinculados, aunque su evolución depende de las expectativas sobre la senda monetaria.

De forma general, cuando persisten dudas sobre el ritmo de bajadas de tipos o sobre el nivel “terminal” de los mismos, el mercado tiende a reflejar esa incertidumbre tanto en la renta variable —vía descuento de beneficios futuros— como en la renta fija —vía expectativas de tipos—. En ese marco, los inversores suelen moverse con más cautela, lo que puede favorecer sesiones de volatilidad moderada y cierres sin grandes virajes.

Así, el cierre de hoy del IBEX 35 encaja con un entorno donde la atención no se concentra solo en la evolución diaria del índice, sino también en el “telón de fondo” de tipos y expectativas. Yahoo Finance apunta a una jornada de continuidad con sesgo bajista: una caída pequeña, pero coherente con la prudencia instalada tras las ganancias de días precedentes.

En definitiva, el IBEX 35 concluye el jueves 18 de junio de 2026 en 19.404,10 puntos y con tendencia a la baja, en una semana que mantiene el tono constructivo, pero que hoy se detiene para reajustar.