Ceuta mira hoy al surtidor: según el Ministerio para la Transición Ecológica, el precio medio de la gasolina 95 se sitúa en 1,429 €/L (con un rango entre 1,409 y 1,449). En gasolina 98, el promedio es 1,453 €/L, y el diésel A marca de media 1,518 €/L (mín 1,499, máx 1,538). Con estos datos, repasamos qué estaciones resultan más económicas para ajustar el repostaje a tu ruta.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
Si repostas 95, hoy hay una diferencia clara entre la parte baja y la más alta del listado: puedes encontrar precios desde 1,409 €/L. Las más competitivas son:
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,409 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,409 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,428 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,428 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,428 €/L
Gasolina 98
En 98, el precio mínimo observado es de 1,439 €/L. Las ofertas más bajas de la comparativa quedan repartidas entre:
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,439 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,439 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,458 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,458 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,458 €/L
Diésel
Para quienes repostan diésel A, la parte más barata del día se sitúa en 1,499 €/L, frente a máximos que llegan a 1,538 €/L. Hoy destacan por precio:
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,499 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,499 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,518 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,518 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,518 €/L
Las más caras
Para que tengas la foto completa, estas son las estaciones que hoy aparecen en la parte alta del precio en gasolina 95 (según el registro del Ministerio para la Transición Ecológica):
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1,449 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,449 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,429 €/L
Consejos
- Compara antes de llenar. En 95 se observa una diferencia de hasta 0,040 €/L entre el mínimo y el máximo: puede notarse al repostar varias decenas de litros.
- Elige según tu uso. Si haces recorridos urbanos, la elección de surtidor influye más que perseguir el precio más bajo con desvíos.
- Revisa el combustible. A veces el surtidor más barato en 95 no coincide con el más barato en 98 o diésel: fíjate en la categoría que necesitas.
- Ten en cuenta el origen de los datos. Esta comparativa se basa en información del Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta (viernes, 19 de junio de 2026).
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