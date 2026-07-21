UEFA Europa Conference League | 2nd Qualifying Round | martes, 21 de julio de 2026

La UEFA Europa Conference League disputó su 2nd Qualifying Round con tres partidos en la jornada del martes 21 de julio de 2026. En el conjunto de resultados, el FC Levadia Tallinn logró una victoria a domicilio frente al IFK Goteborg por 1-2, el duelo Floriana–Drita terminó en 1-1 y el Gyori ETO FC se impuso con claridad sobre Atert Bissen por 2-6.

Marcadores de la jornada

IFK Goteborg 1 – 2 FC Levadia Tallinn

Floriana 1 – 1 Drita

Atert Bissen 2 – 6 Gyori ETO FC

Contexto de los duelos

La jornada dejó choques de distinta dinámica: el Levadia Tallinn sumó puntos con un resultado ajustado en Gotemborg, Floriana y Drita firmaron tablas que mantienen la eliminatoria abierta, y el Gyori ETO FC fue el más contundente al imponerse con una amplia diferencia en el marcador final.