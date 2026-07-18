Ceuta amanece con precios de carburantes relativamente estables este domingo, 19 de julio de 2026. Con datos de 10 estaciones analizadas, el precio medio de la Gasolina 95 se sitúa en 1.470 €/L (entre 1.458 y 1.479). Para la Gasolina 98, la media alcanza 1.507 €/L, mientras que el Diésel A queda en 1.490 €/L (mínimo 1.478 y máximo 1.499).

Si quieres ajustar el gasto, merece la pena comparar: en algunos casos la diferencia entre la opción más barata y la más cara puede rondar varios céntimos por litro. A continuación te dejamos el ranking de más baratas y, después, las más caras, con el objetivo de que tomes decisiones rápidas en función de tu vehículo y tu ruta. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.458 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.458 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.459 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.459 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.478 €/L

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.499 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.499 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.508 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.508 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.508 €/L

Diésel

CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.478 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.478 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.479 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.479 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.498 €/L

Las más caras

En el extremo más alto del precio, la Gasolina 95 marca los mayores saltos respecto al mínimo registrado en Ceuta:

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.479 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.478 €/L

(AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.478 €/L

La diferencia entre el máximo y el mínimo en Gasolina 95 hoy es de 21 céntimos por litro (de 1.458 a 1.479). Para cargas habituales, ese margen puede notarse en el total del repostaje.

Consejos

Comprueba el carburante exacto : Gasolina 95, 98 y Diésel A no se mueven igual. En este informe, la media de 98 es 1.507 €/L y el Diésel 1.490 €/L .

: Gasolina 95, 98 y Diésel A no se mueven igual. En este informe, la media de 98 es y el Diésel . Valora la ruta : si la estación más barata te obliga a dar un rodeo, calcula si el ahorro por litro compensa el tiempo y el consumo extra.

: si la estación más barata te obliga a dar un rodeo, calcula si el ahorro por litro compensa el tiempo y el consumo extra. Revisa antes de llenar el depósito : los precios pueden cambiar entre estaciones incluso el mismo día. Con estos datos, ya puedes planificar con una referencia clara.

: los precios pueden cambiar entre estaciones incluso el mismo día. Con estos datos, ya puedes planificar con una referencia clara. Haz cuentas rápidas: un diferencial de 2 a 6 céntimos por litro ya puede suponer varios euros si repostas cantidades completas.

Origen de la información: Ministerio para la Transición Ecológica.