El camino de España hacia la gran final del Mundial en Nueva Jersey está dejando tras de sí datos de lo más inesperados. Tras la intensa semifinal ante Francia en Dallas, que desató los reproches de Didier Deschamps hacia el arbitraje y la posterior réplica de Luis de la Fuente sobre la «permisividad» arbitral, la lupa se ha posado sobre la gran joya de la selección: Lamine Yamal.

A sus recién cumplidos 19 años, el extremo derecho de España se presenta a la cita por el título bajo una radiografía estadística que desconcierta a analistas y aficionados: es el atacante más castigado y, a la vez, el menos protegido por los árbitros en lo que va de torneo.

Un desequilibrio inexplicable en el arbitraje

A pesar de ser uno de los futbolistas más encaradores y desequilibrantes del planeta, las faltas no caen de su lado. En los 404 minutos que ha disputado en este Mundial, Lamine Yamal solo ha provocado 8 faltas a favor (un promedio de una cada 50 minutos).

La comparación con otros extremos y jugadores de talento del torneo resulta demoledora y evidencia el rasero con el que se mide al joven internacional español:

Jérémy Doku: 18 faltas provocadas (en 341 minutos).

18 faltas provocadas (en 341 minutos). Jude Bellingham: 18 faltas provocadas.

18 faltas provocadas. Michael Olise: 16 faltas provocadas.

16 faltas provocadas. Leo Messi: 16 faltas provocadas.

16 faltas provocadas. Mohamed Salah: 13 faltas provocadas.

13 faltas provocadas. Jamal Musiala: 11 faltas provocadas.

11 faltas provocadas. Vinicius Jr.: 10 faltas provocadas.

10 faltas provocadas. Lamine Yamal: 8 faltas provocadas.

El «perfil defensivo» de un extremo de gala

El dato más impactante no es solo la escasez de infracciones pitadas a su favor, sino el volumen de las que se le señalan en contra. Lamine Yamal acumula 12 faltas cometidas, situándose como el cuarto jugador más sancionado de todo el Mundial.

Lo llamativo es que los nombres que le superan en esa lista negra son futbolistas de un perfil puramente destructivo y de contención: el marroquí Neil El Aynaoui (15), el paraguayo Cubas (14) y el alemán Pavlovic (13).

Dentro de la propia selección española, el extremo supera en faltas cometidas a los especialistas defensivos del centro del campo:

Lamine Yamal: 12 faltas cometidas.

12 faltas cometidas. Rodri: 9 faltas cometidas.

9 faltas cometidas. Álex Baena: 9 faltas cometidas.

Mientras que a otros generadores de juego como Doku (4), Messi (2), Musiala (5) o Vinicius (4) apenas se les penaliza en labores defensivas, Lamine se ha multiplicado atrás. Una estadística que, si bien evidencia una alarmante falta de protección arbitral en ataque, desmonta por completo el mito de que el extremo del Barcelona se desentiende de las tareas defensivas y de la presión.