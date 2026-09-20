El 20 de septiembre de 1920 se fundó la Legión Española, una fecha que mantiene vinculación con Ceuta por la presencia histórica de unidades y tradiciones castrenses en la ciudad.

Lee tambien: Horóscopo de hoy domingo 20 de septiembre de 2026: predicciones gratis en salud, amor y trabajo para los signos del zodiaco

España: política en plena crisis y legado militar

El 20 de septiembre de 1873, en plena inestabilidad de la Primera República, el presidente Emilio Castelar disolvió las Cortes Generales con el objetivo, según cronologías históricas, de disponer de margen para acabar con los últimos focos de la Rebelión cantonal, entre ellos el Cantón de Málaga y el Cantón de Cartagena.

La efeméride de 1920 sobre la fundación de la Legión permanece en el imaginario militar español y tiene eco en Ceuta, donde la relación con instituciones castrenses forma parte del relato local y de la memoria pública.

Lee tambien: Andrés Kim Tae-gön: Mártir coreano con Pablo Chöng Ha-sang y compañeros | Santoral 20 de septiembre

Tratados y guerras: Europa en la bisagra del tiempo

El 20 de septiembre de 1697 se firmó el Tratado de Rijswijk, con la participación de Inglaterra, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, las Provincias Unidas y Francia. Ese acuerdo puso fin a la Guerra de la Gran Alianza, también conocida como guerra de los Nueve Años, y reconfiguró el equilibrio entre potencias con intereses en el Mediterráneo.

El 20 de septiembre de 1604 concluyó el sitio de Ostende con la victoria de los tercios españoles sobre las fuerzas de las Provincias Unidas, una campaña representativa del papel de España en la política europea de los siglos XVI y XVII.

España y el mundo: comercio, armas nucleares y acontecimientos recientes

El 20 de septiembre de 1776, en Nueva Orleans, el gobernador español Luis de Unzaga y Amézaga recibió autorización de Carlos III para permitir el librecomercio con buques norteamericanos implicados en la lucha por la independencia, una decisión con impactos en rutas comerciales atlánticas.

En el ámbito contemporáneo, el 20 de septiembre de 2017 el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares entró en vigor. Ese mismo día en la efeméride figura el balance del huracán María en Puerto Rico: 2.982 muertos según el Gobierno de Puerto Rico, mientras que estudios posteriores sitúan la cifra por encima de 4.000.

Efeméride contemporánea: política y deporte

El 20 de septiembre de 2024 se registró oficialmente la desaparición a nivel nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en México, tras 35 años de existencia.

En deporte, el 20 de septiembre de 2011 Javier Zanetti superó el récord de partidos disputados para el Inter de Milán.

Para Ceuta, ciudad de alrededor de 82.000 habitantes según el INE 2022, el conjunto de efemérides del 20 de septiembre subraya dos constantes: la huella de la presencia militar en la vida local y la importancia histórica de las conexiones mediterráneas y atlánticas que han condicionado su posición estratégica.

Te puede interesar