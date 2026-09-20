Domingo 20 de septiembre de 2026 en Ceuta: el día aconseja reducir distracciones y decidir con calma sobre la rutina diaria.

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El ambiente astral favorece el equilibrio entre relaciones y compromisos. En salud, escucha el cuerpo; en amor y trabajo, la claridad y la sinceridad facilitan la lectura de las señales.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Avanzas con decisión, pero evita imponer tu ritmo; si escuchas, el día será más fluido.

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Color: rojo anaranjado

Amor: buen momento para concretar lo que esperas

Salud: revisa descanso y rutinas de movimiento

Dinero: ordena gastos pequeños antes de que crezcan

Número de la suerte: 9

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad es tu ventaja este domingo; cuida el tono al tratar temas delicados para no enfriar el ambiente.

Color: verde botella

Amor: relación más sólida si hay conversación tranquila

Salud: atención a la alimentación y la hidratación

Dinero: prioridades claras te protegen del despiste

Número de la suerte: 4

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Domingo de ideas y mensajes oportunos; confirma detalles antes de dar por hecho lo oído.

Color: azul cielo

Amor: atraen los planes espontáneos compartidos

Salud: reduce pantallas y estira la espalda

Dinero: evita decisiones impulsadas por una oferta

Número de la suerte: 7

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Necesidad de cercanía emocional; mejor optar por propuestas simples y afectuosas que por urgencias.

Color: blanco roto

Amor: buen día para resolver malentendidos

Salud: cuida el estrés con hábitos constantes

Dinero: revisa suscripciones o gastos recurrentes

Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu energía crece y se nota en lo social; procura no acaparar cuando sea más útil escuchar.

Color: dorado suave

Amor: favorece el cariño expresado con hechos

Salud: controla el exceso de calor y el cansancio

Dinero: planifica compras para evitar cambios de última hora

Número de la suerte: 1

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Domingo para poner orden: papeles, pendientes y pequeñas mejoras. Aprovecha tu capacidad de detalle sin exigirte perfección.

Haz listas cortas y prioriza tres tareas. Si divides el trabajo en pasos concretos tendrás más control y menos tensión.

Color: gris perla

Amor: claridad y sinceridad sin dramatizar

Salud: conviene cuidar la postura y la respiración

Dinero: optimiza recursos con listas y prioridades

Número de la suerte: 5

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio ayuda a mediar si hay tensiones; hoy pesa más el acuerdo que la discusión.

Color: rosa empolvado

Amor: te favorece un gesto de cortesía o detalle

Salud: acompaña el autocuidado y el descanso

Dinero: negocia con calma y revisa condiciones

Número de la suerte: 6

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Intensidad controlada: las decisiones de hoy pueden marcar la semana; evita sacar conclusiones sin datos.

Color: negro granate

Amor: conversación profunda, pero con respeto

Salud: vigila hábitos que alteran el sueño

Dinero: revisa contratos o gastos vinculados a plazos

Número de la suerte: 8

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El domingo se presta a planes que renuevan el ánimo; muévete con intención para mantener el foco.

Color: azul petróleo

Amor: buen momento para proponer actividades en común

Salud: hidrátate y cuida el ritmo al caminar

Dinero: evita gastos por “capricho” sin retorno

Número de la suerte: 3

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Hoy prima la lógica: avanza con pasos medidos y objetivos pequeños y claros.

En el trabajo, define metas alcanzables para mantener la progresión sin sobrecargas.

Color: azul marino

Amor: demuestra compromiso con constancia

Salud: energía estable si respetas horarios

Dinero: revisa deudas o pagos pendientes

Número de la suerte: 10

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Domingo de ideas prácticas: reformula planes y busca alternativas; compartir la visión facilita sumar apoyos.

Color: verde menta

Amor: favorecen las conversaciones con humor

Salud: atención a la tensión por exceso de actividad mental

Dinero: controla la compra de tecnología o novedades

Número de la suerte: 11

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad está a flor de piel; hoy la vida tranquila encaja mejor que el ritmo acelerado.

Evita decisiones impulsadas por la emoción y busca momentos de calma para recuperar perspectiva.

Color: lila

Amor: se agradece una muestra de comprensión

Salud: cuida la calma y evita desvelos

Dinero: revisa decisiones tomadas por emoción

Número de la suerte: 12

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Consejo astral para hoy

Planifica en bloques, habla con claridad en lo afectivo y revisa lo cotidiano (salud y finanzas) antes de acumular pendientes.

En Ceuta, una rutina ordenada y una conversación serena suelen marcar la diferencia entre un día que fluye y otro que desgasta.

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