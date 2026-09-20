Domingo 20 de septiembre de 2026 en Ceuta: el día aconseja reducir distracciones y decidir con calma sobre la rutina diaria.
Lee tambien: Andrés Kim Tae-gön: Mártir coreano con Pablo Chöng Ha-sang y compañeros | Santoral 20 de septiembre
El ambiente astral favorece el equilibrio entre relaciones y compromisos. En salud, escucha el cuerpo; en amor y trabajo, la claridad y la sinceridad facilitan la lectura de las señales.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Avanzas con decisión, pero evita imponer tu ritmo; si escuchas, el día será más fluido.
Lee tambien: Qué ver esta noche en la tele, sábado, 19 de septiembre de 2026: guía por cadenas y programas clave
- Color: rojo anaranjado
- Amor: buen momento para concretar lo que esperas
- Salud: revisa descanso y rutinas de movimiento
- Dinero: ordena gastos pequeños antes de que crezcan
- Número de la suerte: 9
Lee tu horóscopo semanal completo de Aries
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad es tu ventaja este domingo; cuida el tono al tratar temas delicados para no enfriar el ambiente.
- Color: verde botella
- Amor: relación más sólida si hay conversación tranquila
- Salud: atención a la alimentación y la hidratación
- Dinero: prioridades claras te protegen del despiste
- Número de la suerte: 4
Lee tu horóscopo semanal completo de Tauro
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Domingo de ideas y mensajes oportunos; confirma detalles antes de dar por hecho lo oído.
- Color: azul cielo
- Amor: atraen los planes espontáneos compartidos
- Salud: reduce pantallas y estira la espalda
- Dinero: evita decisiones impulsadas por una oferta
- Número de la suerte: 7
Lee tu horóscopo semanal completo de Géminis
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Necesidad de cercanía emocional; mejor optar por propuestas simples y afectuosas que por urgencias.
- Color: blanco roto
- Amor: buen día para resolver malentendidos
- Salud: cuida el estrés con hábitos constantes
- Dinero: revisa suscripciones o gastos recurrentes
- Número de la suerte: 2
Lee tu horóscopo semanal completo de Cáncer
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu energía crece y se nota en lo social; procura no acaparar cuando sea más útil escuchar.
- Color: dorado suave
- Amor: favorece el cariño expresado con hechos
- Salud: controla el exceso de calor y el cansancio
- Dinero: planifica compras para evitar cambios de última hora
- Número de la suerte: 1
Lee tu horóscopo semanal completo de Leo
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Domingo para poner orden: papeles, pendientes y pequeñas mejoras. Aprovecha tu capacidad de detalle sin exigirte perfección.
Haz listas cortas y prioriza tres tareas. Si divides el trabajo en pasos concretos tendrás más control y menos tensión.
- Color: gris perla
- Amor: claridad y sinceridad sin dramatizar
- Salud: conviene cuidar la postura y la respiración
- Dinero: optimiza recursos con listas y prioridades
- Número de la suerte: 5
Lee tu horóscopo semanal completo de Virgo
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El equilibrio ayuda a mediar si hay tensiones; hoy pesa más el acuerdo que la discusión.
- Color: rosa empolvado
- Amor: te favorece un gesto de cortesía o detalle
- Salud: acompaña el autocuidado y el descanso
- Dinero: negocia con calma y revisa condiciones
- Número de la suerte: 6
Lee tu horóscopo semanal completo de Libra
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Intensidad controlada: las decisiones de hoy pueden marcar la semana; evita sacar conclusiones sin datos.
- Color: negro granate
- Amor: conversación profunda, pero con respeto
- Salud: vigila hábitos que alteran el sueño
- Dinero: revisa contratos o gastos vinculados a plazos
- Número de la suerte: 8
Lee tu horóscopo semanal completo de Escorpio
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El domingo se presta a planes que renuevan el ánimo; muévete con intención para mantener el foco.
- Color: azul petróleo
- Amor: buen momento para proponer actividades en común
- Salud: hidrátate y cuida el ritmo al caminar
- Dinero: evita gastos por “capricho” sin retorno
- Número de la suerte: 3
Lee tu horóscopo semanal completo de Sagitario
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Hoy prima la lógica: avanza con pasos medidos y objetivos pequeños y claros.
En el trabajo, define metas alcanzables para mantener la progresión sin sobrecargas.
- Color: azul marino
- Amor: demuestra compromiso con constancia
- Salud: energía estable si respetas horarios
- Dinero: revisa deudas o pagos pendientes
- Número de la suerte: 10
Lee tu horóscopo semanal completo de Capricornio
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Domingo de ideas prácticas: reformula planes y busca alternativas; compartir la visión facilita sumar apoyos.
- Color: verde menta
- Amor: favorecen las conversaciones con humor
- Salud: atención a la tensión por exceso de actividad mental
- Dinero: controla la compra de tecnología o novedades
- Número de la suerte: 11
Lee tu horóscopo semanal completo de Acuario
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu sensibilidad está a flor de piel; hoy la vida tranquila encaja mejor que el ritmo acelerado.
Evita decisiones impulsadas por la emoción y busca momentos de calma para recuperar perspectiva.
- Color: lila
- Amor: se agradece una muestra de comprensión
- Salud: cuida la calma y evita desvelos
- Dinero: revisa decisiones tomadas por emoción
- Número de la suerte: 12
Lee tu horóscopo semanal completo de Piscis
Consejo astral para hoy
Planifica en bloques, habla con claridad en lo afectivo y revisa lo cotidiano (salud y finanzas) antes de acumular pendientes.
En Ceuta, una rutina ordenada y una conversación serena suelen marcar la diferencia entre un día que fluye y otro que desgasta.