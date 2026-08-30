La noche del 30 de agosto concentra informativos en todas las cadenas y varios bloques de cine: Telediario 2 (20:55, La 1), Informativos Telecinco (21:00) y A3 Noticias Fin de Semana (21:00) marcan el arranque del prime time y condicionan la atención durante las horas siguientes.

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En Ceuta, donde la población ronda los 85.000 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística, la oferta nacional suele predominar en las audiencias locales; la emisión de boletines autonómicos o locales en Radio Televisión Ceuta (RTVCE) complementa esa programación, especialmente en franjas informativas.

Si quieres elegir rápido: decide si prefieres arrancar con información y contexto, apostar por concursos que enganchen sin exigir demasiado o dejarte llevar por una película para cerrar la noche.

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La 1

20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:25 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:30 Informe semanal

Informe semanal 22:05 La amiga estupenda

La amiga estupenda 22:55 La amiga estupenda

La amiga estupenda 23:50 La amiga estupenda

La amiga estupenda 00:50 Plan de c1ne 2 pago justo

La 1 plantea una noche pensada para quien prioriza contexto y reportajes. Telediario 2 (20:55) y Teledeporte 2 (21:25) fijan la actualidad general y deportiva; Informe semanal (21:30) es el espacio de reportajes largos que añade análisis. El triple pase de La amiga estupenda (22:05/22:55/23:50) crea un bloque narrativo sólido antes del cierre con cine en late.

Imprescindibles: Informe semanal (21:30), La amiga estupenda (22:05/22:55/23:50) y Plan de c1ne 2 pago justo (00:50).

La 2

20:00 ¡Cómo nos reímos!

¡Cómo nos reímos! 21:05 Cifras y letras

Cifras y letras 21:40 Malas lenguas Noche

Malas lenguas Noche 21:40 Malas lenguas Noche

Malas lenguas Noche 01:40 El engaño

La 2 ofrece un prime time de tonos suaves: humor inicial con ¡Cómo nos reímos! (20:00), luego el clásico reto mental de Cifras y letras (21:05). El doble pase de Malas lenguas Noche (21:40) sugiere un bloque extendido de conversación y entretenimiento pausado.

Imprescindibles: Cifras y letras (21:05), Malas lenguas Noche (21:40) y El engaño (01:40) para la madrugada.

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 Atrapa un millón

Atrapa un millón 23:52 Atrapa un millón

Atrapa un millón 01:34 Atrapa un millón

Antena 3 combina servicio público y entretenimiento: A3 Noticias Fin de Semana (21:00) seguido de Deportes 2 (21:45) y el parte meteorológico con Roberto Brasero (21:55). El concurso Atrapa un millón aparece en tres ventanas, lo que facilita enganchar en distintos momentos de la noche.

Imprescindibles: A3 Noticias Fin de Semana (21:00), Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55) y Atrapa un millón (22:10/23:52/01:34).

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:50 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 First Dates

First Dates 22:45 Óscar Jaenada y Blake Lively protagonizan «Infierno azul»

Óscar Jaenada y Blake Lively protagonizan «Infierno azul» 01:20 Objetivo: París

Cuatro apuesta por ritmo y entretenimiento social: Noticias Cuatro (20:00), El desmarque Cuatro (20:50) y el parte meteorológico preparan la entrada a First Dates (21:10), formato ideal para quien busca conversaciones con carga emocional. El salto al cine llega con Infierno azul (22:45), un thriller de tensión sostenida.

Imprescindibles: First Dates (21:10), Infierno azul (22:45) y Objetivo: París (01:20).

Telecinco

21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 Quim Gutiérrez protagoniza «Al otro barrio»

Quim Gutiérrez protagoniza «Al otro barrio» 23:35 Mari(dos)

Telecinco combina boletín informativo y opciones de entretenimiento para el prime time. Informativos Telecinco 21:00 fija la actualidad; después, El desmarque Telecinco (21:30) y El tiempo (21:40) preparan la noche del cine con Al otro barrio (22:00), protagonizada por Quim Gutiérrez. El late ofrece alternativas de plató con Mari(dos) (23:35).

Imprescindibles: Informativos Telecinco 21:00, Al otro barrio (22:00) y Mari(dos) (23:35).

laSexta

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 21:00 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:10 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:15 Sábado Clave

Sábado Clave 21:45 laSexta Xplica

laSexta Xplica 01:55 Equipo de Investigación

laSexta se presenta como la opción de análisis y contexto: laSexta Noticias Fin de Semana (20:00), laSexta Deportes (21:00) y laSexta Meteo (21:10) preparan el terreno para Sábado Clave (21:15) y laSexta Xplica (21:45), espacios centrados en explicación y debate. Para el late, Equipo de Investigación (01:55) añade un cierre de formato indagatorio.

Imprescindibles: laSexta Xplica (21:45), Sábado Clave (21:15) y Equipo de Investigación (01:55).

¿Qué elegir según tu plan?

Si quieres informarte y descansar: La 1 con Telediario 2 (20:55) + Informe semanal (21:30), o laSexta con laSexta Noticias Fin de Semana (20:00) y Sábado Clave (21:15).

La 1 con Telediario 2 (20:55) + Informe semanal (21:30), o laSexta con laSexta Noticias Fin de Semana (20:00) y Sábado Clave (21:15). Si buscas entretenimiento ligero que enganche: First Dates (Cuatro, 21:10) o Atrapa un millón (Antena 3, 22:10/23:52/01:34).

First Dates (Cuatro, 21:10) o Atrapa un millón (Antena 3, 22:10/23:52/01:34). Si te apetece cine para meterte en tensión: Infierno azul (Cuatro, 22:45) o Al otro barrio (Telecinco, 22:00).

Infierno azul (Cuatro, 22:45) o Al otro barrio (Telecinco, 22:00). Si prefieres “explicaciones” y mirada de contexto: laSexta Xplica (21:45) o Informe semanal (La 1, 21:30).

Para esta noche, una opción práctica es arrancar con un informativo o el parte meteorológico y decidir después según la energía: concursos y formatos de plató mantienen el ritmo, mientras que las películas de prime time ofrecen un cierre más absorbente sin complicaciones.

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