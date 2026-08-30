Cocer un lote de legumbres facilita la semana: un mismo guiso o una tanda de legumbres cocidas pueden convertirse en ensaladas, cremas y acompañamientos en pocos minutos.

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Por qué merece la pena comer más legumbres

Además de saciantes y económicas, las legumbres cubren necesidades de proteína vegetal y fibra que ayudan a equilibrar un menú cotidiano. Son una alternativa práctica al consumo frecuente de carne cuando se combinan con cereales y verduras.

Saciedad y energía sostenida: mantienen la sensación de saciedad más tiempo que muchos carbohidratos refinados.

mantienen la sensación de saciedad más tiempo que muchos carbohidratos refinados. Versatilidad: funcionan en ensaladas, potajes, cremas, purés y salteados.

funcionan en ensaladas, potajes, cremas, purés y salteados. Fácil preparación en lotes: cocer una tanda y conservarla en la nevera o el congelador ahorra tiempo y diversidad de platos.

Planificar una tanda semanal convierte a las legumbres en un recurso para comidas rápidas y nutritivas.

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Cómo elegir legumbres y empezar con buen pie

En seco, busca semillas firmes, sin tono opaco ni exceso de polvo; en conserva, revisa el etiquetado por sal añadida y enjuaga antes de usar para reducir sodio y ajustar textura.

La calidad del envase y la fecha de envasado influyen en el tiempo de cocción: legumbres muy antiguas suelen tardar más en ablandarse.

Remojo: el paso que suele marcar la diferencia

El remojo hidrata y reduce tiempo de cocción, especialmente útil en garbanzos y alubias. No siempre es imprescindible, pero generalmente mejora la textura.

Duración: depende del tipo y estado de la legumbre; si quedan duras tras cocer, prueba a aumentar el tiempo de remojo.

depende del tipo y estado de la legumbre; si quedan duras tras cocer, prueba a aumentar el tiempo de remojo. Proporción de agua: cúbrelas con abundante agua; al hincharse doblan o triplican volumen.

cúbrelas con abundante agua; al hincharse doblan o triplican volumen. Conservación: mantén el recipiente en frío para evitar fermentaciones indeseadas.

El objetivo del remojo es llegar a la olla con la legumbre ya hidratada para que la cocción sea homogénea.

Trucos para cocinarlas bien (sin que se deshagan)

1) La cocción es más importante que el tiempo exacto

Fíjate en la textura: deben quedar tiernas pero enteras. Un hervor suave y constante suele dar mejor resultado que cocinar a fuego muy fuerte.

2) Sal y ácido: usa el sentido común

La sal y los ácidos (vinagre, tomate, limón) pueden endurecer la piel si se añaden demasiado pronto. Si notas que tardan en ablandarse, incorpora la sal hacia el final de la cocción.

3) Base aromática para más sabor

Un sofrito corto de cebolla, pimiento y ajo, laurel o una zanahoria en trozos aportan profundidad sin enmascarar la legumbre. Añade especias al gusto para variar perfiles (pimentón, comino, cúrcuma).

4) Menos es más al remover

Remover con demasiada brusquedad rompe la piel y puede convertir el guiso en puré; mueve con suavidad y evita agitar la olla cuando estén muy tiernas.

Recetas fáciles para inspirarte

Con legumbres cocidas las variantes se multiplican. Prueba estas ideas sencillas:

Lentejas con verduras: guiso de cuchara que admite zanahoria, pimiento y hojas verdes.

guiso de cuchara que admite zanahoria, pimiento y hojas verdes. Ensalada de garbanzos: con tomate, pepino y cebolla; aliña con aceite, limón y hierbas.

con tomate, pepino y cebolla; aliña con aceite, limón y hierbas. Alubias estofadas: con pimiento, cebolla y una pizca de pimentón o chile para un toque especiado.

con pimiento, cebolla y una pizca de pimentón o chile para un toque especiado. Cremas: tritura una parte de las legumbres con caldo hasta lograr la textura deseada.

En días calurosos, una legumbre bien cocida y fría aliñada con cítrico y hierbas resulta ligera y nutritiva.

Consejos para una digestión más cómoda

Si las legumbres te sientan pesadas, prueba estos ajustes prácticos:

Cocer hasta la ternura: una cocción completa reduce la sensación de pesadez.

una cocción completa reduce la sensación de pesadez. Remojar cuando corresponda: facilita la cocción y la textura.

facilita la cocción y la textura. Combinar con verduras: añadir fibra y agua ayuda al tránsito; evita platos muy grasos en la misma comida.

añadir fibra y agua ayuda al tránsito; evita platos muy grasos en la misma comida. Introducirlas gradualmente: si no eres consumidor habitual, empieza por raciones pequeñas y observa cómo te sientan.

Con práctica descubrirás qué legumbres, qué cantidad y qué métodos de cocción funcionan mejor para ti.

La técnica no exige perfección: un buen remojo cuando toca, fuego moderado y una base aromática son suficientes para obtener platos reconfortantes y repetibles.

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