El lunes 28 de septiembre de 2026 la parrilla de prime time se articula en tres bloques: noticiarios, entretenimiento y cine/ficción, un patrón que condiciona la planificación televisiva de muchas casas en Ceuta.
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La audiencia tiende a decidir por franjas: arrancar con información para ponerse al día, mantener el ritmo con programas de entretenimiento o reservar el tramo final para cine. Esa segmentación altera cómo se consumen las cadenas: ya no se sigue a una sola sin pausa, sino que se eligen franjas según el interés del momento.
Para quienes prefieren una guía rápida: los informativos son la opción segura para iniciar la tarde; los magazines y tertulias sirven para debatir; y las películas cierran la noche.
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Qué elegir hoy en la tele: comparación rápida
Opción A: Actualidad primero. Arrancar con informativos y complementar con deportes o análisis permite seguir la actualidad sin renunciar al resto del prime.
Opción B: Entretenimiento primero. Empezar con un concurso o un show antes de los noticiarios facilita la continuidad si la televisión se ve por momentos en el hogar.
En Ceuta, la Opción A resulta práctica: ofrece una base común para comentar la actualidad y reduce la necesidad de cambiar de canal durante la noche.
La 1
- 20:25 Aqui la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 La revuelta
- 23:00 ‘MasterChef Celebrity Legends’ visita el Centro Botín en Santander
Telediario 2 (20:55) es la referencia informativa para comenzar. Teledeporte 2 (21:40) y La revuelta (21:45) mantienen el ritmo antes del cierre.
La 2
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:35 Clint Eastwood protagoniza ‘El fuera de la ley’
- 22:35 El fuera de la ley
Trivial Pursuit (20:40) y Cifras y letras (21:30 y 22:00) son las opciones de concurso; el cine (22:35) cierra la noche para quien busca desconectar.
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 En tierra lejana
Pasapalabra (20:00) funciona como primer bloque participativo; Antena 3 Noticias 2 (21:00) concentra la información principal y El Hormiguero (21:45) ofrece el gran bloque de entretenimiento.
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:45 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 En el punto de mira
Noticias cuatro (20:00) y Eldesmarque cuatro (20:45) combinan información y deporte; En el punto de mira (23:00) cierra con un enfoque de actualidad.
Telecinco
- 20:00 ¡allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 La isla de las tentaciones
Informativos telecinco (21:05 y 21:25) concentran la información; First dates (21:50) y La isla de las tentaciones (23:00) ocupan el entretenimiento nocturno.
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio
- 23:00 Chris Pine protagoniza ‘El contratista’
laSexta Noticias 20:00 (20:00) y El Intermedio (21:30) son las opciones para quien busca contexto y comentario; la película de las 23:00 cierra con una alternativa de cine.
Cierre para Ceuta: agenda de noche en tres pasos
Prioriza los noticiarios si quieres llegar informado a la conversación: aparecen en La 1, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta.
Si buscas entretenimiento ligero, alterna concursos (Pasapalabra, Trivial Pursuit, Cifras y letras) con shows como El Hormiguero o La revuelta.
Para desconectar, elige el tramo final de cine en La 2 o la película de laSexta en el prime tardío.