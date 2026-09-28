El lunes 28 de septiembre de 2026 la parrilla de prime time se articula en tres bloques: noticiarios, entretenimiento y cine/ficción, un patrón que condiciona la planificación televisiva de muchas casas en Ceuta.

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La audiencia tiende a decidir por franjas: arrancar con información para ponerse al día, mantener el ritmo con programas de entretenimiento o reservar el tramo final para cine. Esa segmentación altera cómo se consumen las cadenas: ya no se sigue a una sola sin pausa, sino que se eligen franjas según el interés del momento.

Para quienes prefieren una guía rápida: los informativos son la opción segura para iniciar la tarde; los magazines y tertulias sirven para debatir; y las películas cierran la noche.

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Qué elegir hoy en la tele: comparación rápida

Opción A: Actualidad primero. Arrancar con informativos y complementar con deportes o análisis permite seguir la actualidad sin renunciar al resto del prime.

Opción B: Entretenimiento primero. Empezar con un concurso o un show antes de los noticiarios facilita la continuidad si la televisión se ve por momentos en el hogar.

En Ceuta, la Opción A resulta práctica: ofrece una base común para comentar la actualidad y reduce la necesidad de cambiar de canal durante la noche.

La 1

20:25 Aqui la tierra

Aqui la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 La revuelta

La revuelta 23:00 ‘MasterChef Celebrity Legends’ visita el Centro Botín en Santander

Telediario 2 (20:55) es la referencia informativa para comenzar. Teledeporte 2 (21:40) y La revuelta (21:45) mantienen el ritmo antes del cierre.

La 2

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:30 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:35 Clint Eastwood protagoniza ‘El fuera de la ley’

Clint Eastwood protagoniza ‘El fuera de la ley’ 22:35 El fuera de la ley

Trivial Pursuit (20:40) y Cifras y letras (21:30 y 22:00) son las opciones de concurso; el cine (22:35) cierra la noche para quien busca desconectar.

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 En tierra lejana

Pasapalabra (20:00) funciona como primer bloque participativo; Antena 3 Noticias 2 (21:00) concentra la información principal y El Hormiguero (21:45) ofrece el gran bloque de entretenimiento.

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:45 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Horizonte 23:00 En el punto de mira

Noticias cuatro (20:00) y Eldesmarque cuatro (20:45) combinan información y deporte; En el punto de mira (23:00) cierra con un enfoque de actualidad.

Telecinco

20:00 ¡allá tú!

¡allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First dates

First dates 23:00 La isla de las tentaciones

Informativos telecinco (21:05 y 21:25) concentran la información; First dates (21:50) y La isla de las tentaciones (23:00) ocupan el entretenimiento nocturno.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio

El Intermedio 23:00 Chris Pine protagoniza ‘El contratista’

laSexta Noticias 20:00 (20:00) y El Intermedio (21:30) son las opciones para quien busca contexto y comentario; la película de las 23:00 cierra con una alternativa de cine.

Cierre para Ceuta: agenda de noche en tres pasos

Prioriza los noticiarios si quieres llegar informado a la conversación: aparecen en La 1, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta.

Si buscas entretenimiento ligero, alterna concursos (Pasapalabra, Trivial Pursuit, Cifras y letras) con shows como El Hormiguero o La revuelta.

Para desconectar, elige el tramo final de cine en La 2 o la película de laSexta en el prime tardío.

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