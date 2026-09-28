La presentadora de TEN niega las insinuaciones realizadas por el cantante sobre su vida privada y confirma que su equipo jurídico está recopilando las intervenciones y contenidos difundidos para proteger su derecho al honor.

La presentadora del programa El sótano club en la cadena TEN, Alba Carrillo, ha anunciado públicamente que ha puesto en manos de su equipo jurídico las últimas declaraciones realizadas por el cantante Omar Montes relativas a su vida personal. A través de un comunicado difundido en su perfil oficial de Instagram, la exmodelo ha negado de forma tajante las afirmaciones e insinuaciones vertidas por el artista de Pan Bendito, calificándolas de «radicalmente falsas», al tiempo que ha advertido de que emprenderá acciones legales en los tribunales si se mantienen este tipo de intervenciones en los medios o redes sociales.

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El equipo jurídico analiza las declaraciones e insinuaciones de Omar Montes

La reacción de Alba Carrillo se produce tras la difusión de una serie de manifestaciones por parte de Omar Montes referidas a su ámbito privado. Según expone la propia comunicadora en su escrito, su representación legal se encuentra en estos momentos recopilando tanto las declaraciones originales vertidas por el cantante como todas aquellas publicaciones y contenidos que se han hecho eco de las mismas en las últimas horas. La finalidad de esta medida es analizar de forma pormenorizada cada uno de los textos y vídeos para determinar si se han traspasado los límites legales y proceder a la defensa formal de su derecho al honor.

En la nota hecha pública a través de sus redes sociales, Carrillo sostiene que las insinuaciones planteadas no corresponden a ningún hecho real. La presentadora ha manifestado su malestar por el hecho de que se hayan sugerido o atribuido determinados comportamientos sobre su esfera íntima sin concretarlos de manera explícita y sin aportar ningún tipo de pruebas, una situación que, a su juicio, repercute negativamente en su reputación personal y profesional.

El origen de la polémica entre la presentadora y el cantante

El comunicado hecho público por Alba Carrillo contextualiza el origen del enfrentamiento con el artista. La televisiva ha recordado que sus previas intervenciones públicas estaban enfocadas de forma exclusiva en la pensión de alimentos y en las necesidades de los hijos del cantante, remarcando que ese dinero tiene como únicos destinatarios a los menores.

Asimismo, en el texto difundido, la presentadora reconoce que durante la intervención en la que abordó la situación familiar de Omar Montes empleó el término «cabezabuque» para referirse a él, un calificativo sobre el que ha admitido de forma explícita que «no fue acertado». Pese a este matiz, la comunicadora insiste en mantener el foco en la cuestión económica relacionada con los hijos del intérprete y reitera su decisión de no tolerar falsas insinuaciones sobre su vida privada.