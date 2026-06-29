Arranca el lunes y con él, una noche de tele cargadita: noticias, meteo, deporte y, sobre todo, varios planes cinematográficos y de misterio. Si hoy te apetece ir a tiro hecho, aquí tienes una guía clara por cadena con los horarios reales de la parrilla. Repasamos lo mejor, con un par de imprescindibles por si quieres acertar sin dar demasiadas vueltas.

Lo más destacado de la noche

La 1 (23:00): película con Daniel Craig en “Cowboys & Aliens” .

película con en . Cuatro (21:15 y 21:45): repite “Cuarto Milenio” , una apuesta segura si te gusta el misterio.

repite , una apuesta segura si te gusta el misterio. Telecinco (22:00): estreno de noche con George Clooney en “Los descendientes” .

estreno de noche con en . laSexta (23:00): segunda entrega de “Anatomía de…”, tras la primera a las 21:35.

La 1

20:30 Avance td2

20:40 1/16 Final: Sudáfrica – Canadá

23:00 “Cowbows & Aliens”

Si quieres arrancar con ritmo, el partido Sudáfrica – Canadá (20:40) te mete en ambiente. Y para rematar el día, la película de las 23:00 con Daniel Craig es el plan estrella de la cadena: “Cowboys & Aliens”.

La 2

20:40 Cultural

21:30 Yo, Ocaña

22:30 Me meto en un jardín

22:30 Me meto en un jardín

23:25 Me meto en un jardín

00:35 Firewall

Aquí hay mezcla de curiosidad y entretenimiento con toque cultural: Cultural abre (20:40) y luego llegan propuestas como “Yo, Ocaña” (21:30). Si te engancha la idea de desconectar con una serie de estilo más contemplativo, “Me meto en un jardín” se repite a lo largo de la noche (22:30 y también más tarde), y a última hora llega Firewall (00:35).

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

21:45 Deportes 2

21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

22:10 Suna, al borde de la muerte

23:36 Una nueva vida

Antena 3 apuesta por una secuencia “de vida real” y luego emoción: informativos y repaso deportivo (21:00 y 21:45), más el tiempo con Roberto Brasero (21:55). Para seguir, “Suna, al borde de la muerte” (22:10) y ya en el tramo final “Una nueva vida” (23:36).

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro 2

20:50 El desmarque Cuatro

21:05 El tiempo

21:15 Cuarto Milenio

21:45 Cuarto Milenio

Si te gusta el misterio, aquí tienes dos oportunidades seguidas: “Cuarto Milenio” a las 21:15 y otra vez a las 21:45. Antes, la cadena te pone al día con Noticias (20:00), y remata con El tiempo a las 21:05 para que no te pille el plan sin saber ni cómo va a estar el día.

Telecinco

21:00 Informativos Telecinco

21:30 El desmarque Telecinco

21:40 El tiempo

22:00 “Los descendientes”

Noche informativa con ritmo y luego cine: Informativos Telecinco (21:00), El desmarque Telecinco (21:30) y el tiempo (21:40). A partir de las 22:00 llega una de las pelis más apetecibles del día para los amantes del drama: “Los descendientes”, con George Clooney.

laSexta

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

20:50 laSexta Meteo

21:10 laSexta Deportes

21:35 Anatomía de…

23:00 Anatomía de…

En laSexta, el arranque es directo: Noticias (20:00), Meteo (20:50) y Deportes (21:10). Luego, el plan engancha con “Anatomía de…” (21:35) y vuelve a estar disponible a las 23:00. Ideal si quieres una noche con formato, sin cambiar de canal cada poco.

¿Con cuál te quedas?

Si buscas emoción cinematográfica, mira La 1 (23:00) o Telecinco (22:00). Para misterio, Cuatro te lo sirve dos veces con “Cuarto Milenio”. Y si prefieres algo más de análisis y formato, laSexta con “Anatomía de…” es una apuesta muy cómoda.