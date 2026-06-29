El próximo 15 de julio marcará un antes y un después en las relaciones entre España y Gibraltar. En apenas dos semanas, la histórica verja que separa el peñón del territorio español, con más de cien años de existencia, comenzará a ser desmantelada tras la entrada en vigor provisional del nuevo tratado. Esta medida supondrá el fin definitivo de los controles de pasaportes y de las interminables retenciones que, en los momentos más críticos, llegaban a superar las cuatro horas de espera para los ciudadanos.

La desaparición de esta barrera física transformará por completo la rutina de los 15.000 trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente la frontera, de los cuales un 80% son de nacionalidad española. Entre el colectivo se respira una mezcla de alivio y expectación, equiparando el acontecimiento a la caída de los grandes muros europeos del siglo pasado. Además de la fluidez en el tránsito, el nuevo marco normativo permitirá a estos empleados cotizar en España, abriendo la puerta a una mejora sustancial en sus futuras prestaciones de jubilación.

Como curiosidad en la gestión local, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha impulsado la contratación de una empresa del propio municipio para llevar a cabo las tareas físicas de retirada de la estructura, un gesto cargado de simbolismo para una localidad que ha vivido condicionada por la verja durante generaciones.

Sin embargo, el fin de los controles fronterizos introduce también un escenario de incertidumbre económica y social a ambos lados. En el sector inmobiliario, existe el temor a que se disparen aún más los precios de la vivienda en La Línea y los municipios colindantes. Propietarios gibraltareños con inmuebles vacíos en el peñón planean ponerlos a la venta tras la apertura para adquirir residencias más económicas en la provincia de Cádiz, lo que previsiblemente tensionará el mercado local.

En el ámbito fiscal, el tratado recoge medidas de armonización que elevarán los impuestos de productos como el alcohol y el tabaco en Gibraltar, pasando del 3% actual a un 17%. Aunque el comercio minorista local confía en que la pérdida de compradores españoles se compense con el incremento del volumen general de visitantes, el diferencial de precios histórico del peñón sufrirá un cambio drástico. El sector turístico, junto al ‘bunkering’, los servicios financieros y el juego online, continuarán siendo los pilares económicos de la zona, pero bajo unas reglas de juego renovadas.

Por último, el desmantelamiento suscita debate en materia de seguridad entre los más de 38.000 residentes de Gibraltar. El fin del tradicional aislamiento genera inquietud respecto al control de la delincuencia o fenómenos como la ocupación de viviendas vacías. Desde las instituciones gibraltareñas se asegura que el territorio está preparado tras realizar importantes inversiones en seguridad para afrontar esta nueva etapa de integración y libre circulación.