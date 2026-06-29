El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este martes un acto institucional con motivo de la finalización del plazo para el proceso de regularización de inmigrantes. El periodo de tramitación, que comenzó el pasado 16 de abril, concluye de manera oficial este martes, previéndose que la cifra definitiva de beneficiarios se haga pública este miércoles. Según los últimos datos avanzados por el Ejecutivo, a mediados del mes de junio ya se habían registrado unas 900.000 solicitudes.

Sánchez ha respaldado firmemente esta iniciativa, calificándola de histórica y defendiendo que representa una medida de justicia social, reconocimiento de derechos fundamentales e integración efectiva para personas que ya forman parte del tejido cotidiano del país.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha insistido de forma reiterada en la contribución de la población inmigrante al desarrollo económico de España. En sus últimas intervenciones públicas, ha destacado de manera expresa el respaldo que este proceso ha recibido por parte de sectores tan diversos como la Iglesia católica y las organizaciones empresariales.

Estos mismos argumentos fueron expuestos por el presidente español durante la última reunión del Consejo Europeo en Bruselas, donde defendió el modelo de regularización frente a las críticas de otros líderes internacionales, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.