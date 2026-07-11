Arranca el sábado y la tele viene cargada: noticias, deportes, buen entretenimiento y, ojo, varias propuestas de cine y realities. Si quieres ahorrar tiempo y elegir bien, aquí tienes la parrilla de esta noche (11 de julio de 2026) con las opciones de cada cadena y varios imprescindibles para no perderte lo mejor.

Imprescindibles del día (para ir a tiro hecho)

La 1 : El secreto de Adaline (22:05) , un film con gancho desde el minuto uno.

: , un film con gancho desde el minuto uno. Antena 3 : La Voz Kids (22:10) , directo a la mejor música y las voces que más sorprenden.

: , directo a la mejor música y las voces que más sorprenden. Cuatro : First Dates (21:10) , plan ligero y entretenido para cerrar la jornada con una sonrisa.

: , plan ligero y entretenido para cerrar la jornada con una sonrisa. laSexta: sábado clave (21:15), para quien prefiere debate y análisis en lugar de sofá fijo.

Programación por cadenas

La 1

20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:25 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:30 Informe semanal

Informe semanal 22:05 El secreto de Adaline (imprescindible)

El secreto de Adaline (imprescindible) 23:50 El clásico protagonizado por Clark Gable y Vivien Leigh

Si te gusta empezar con información y luego pasar a algo más emocional, La 1 tiene el combo perfecto. Tras Telediario 2 y el repaso deportivo con Teledeporte 2, la noche toma cuerpo con Informe semanal. Pero el gran punto de atracción llega con El secreto de Adaline (22:05) y luego el clásico de cine de Clark Gable y Vivien Leigh a 23:50.

La 2

20:35 ¡Cómo nos reímos!

¡Cómo nos reímos! 21:40 Malas lenguas Noche

Malas lenguas Noche 21:40 Malas lenguas Noche

En La 2 la propuesta es clara: risa y charla con ¡Cómo nos reímos! a partir de las 20:35 y, después, turno para Malas lenguas Noche a 21:40. Ideal si buscas una noche sin complicarte y con un tono más ligero.

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 La Voz Kids (imprescindible)

Antena 3 apuesta por una escalera de contenidos muy redonda: noticias con A3 Noticias Fin de Semana a las 21:00, arranque deportivo con Deportes 2 a las 21:45 y el toque práctico del día con Tu tiempo con Roberto Brasero a las 21:55. Y remata fuerte con La Voz Kids (22:10), una opción perfecta si te apetece música, emoción y talento en pantalla.

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:50 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 First Dates (imprescindible)

First Dates (imprescindible) 22:45 Viggo Mortensen y Colin Farrell protagonizan «Trece vidas»

Si lo tuyo es alternar entretenimiento y un buen plan para mantener el ritmo, Cuatro te lo pone fácil. Tras Noticias Cuatro y el espacio de análisis rápido con El desmarque Cuatro, llega El tiempo y, ya en modo sofá con complicidad, First Dates (21:10). Luego, cuando el tono cambia, la noche engancha con la película: «Trece vidas» protagonizada por Viggo Mortensen y Colin Farrell a las 22:45.

Telecinco

21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 Hay una cosa que te quiero decir

Telecinco presenta una noche muy ordenada: empiezas con informativos en el 21:00, pasas por El desmarque Telecinco a las 21:30 y rematas con el tiempo a las 21:40. Para el cierre, a las 22:00, llega Hay una cosa que te quiero decir, un título para el que conviene dejar el móvil aparcado.

laSexta

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 20:50 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:00 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:15 Sábado Clave (imprescindible)

Sábado Clave (imprescindible) 21:45 laSexta Xplica

Si te apetece una programación con enfoque más informativo y de análisis, laSexta encaja muy bien. Arranca con laSexta Noticias Fin de Semana a las 20:00, se acompaña con laSexta Meteo a las 20:50 y continúa con laSexta Deportes a las 21:00. Luego, a partir de las 21:15, llega Sábado Clave y, después, laSexta Xplica para seguir con ideas y explicaciones.

Ahora ya solo te queda elegir tu plan: ¿cinema en La 1 o Cuatro, música con La Voz Kids, citas en First Dates o debate con Sábado Clave? Sea cual sea tu estilo, esta noche tienes para rato.