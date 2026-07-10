Toledo vuelve a ponerse en modo tormenta en Sueños de Libertad. En el capítulo de hoy, viernes 10 de julio de 2026, el ambiente se calienta con una Marta que “pone el grito en el cielo”, una visita inesperada que altera los planes y un nuevo frente de conflicto en torno a Andrés Tasio, afectado por problemas para conciliar el sueño.

La semana deja claro que en esta saga perfumera no hay calma larga: lo personal y lo familiar se cruzan constantemente, y cuando parece que algo va a encarrilarse… llega un golpe de realidad. Hoy, además, hay una pieza clave: Andrés busca una salida hablando con alguien de su confianza, porque cuando el descanso falla, también se resienten las relaciones.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

El avance real de los episodios de 6 al 10 de julio anticipa un tramo especialmente tenso en el que Marta no se queda callada. La protagonista “pone el grito en el cielo”, en una reacción que sugiere que lo que ocurre alrededor de ella le desborda. Aunque el avance no detalla cada conversación, sí deja claro el tono del día: presión, desacuerdo y consecuencias inmediatas para quienes la rodean.

En paralelo, entra en escena un elemento que siempre complica el tablero en una historia familiar como esta: una visita inesperada. Ese tipo de irrupción rara vez trae buenas noticias sin mover lo que está quieto, y en estos episodios se plantea como detonante de situaciones nuevas, en las que las personas tendrán que decidir rápido cómo responder.

Pero el foco emocional se centra especialmente en Andrés Tasio. El avance semanal es explícito: su relación fracasa y, además, tiene problemas para conciliar el sueño. Es decir, no hablamos solo de un conflicto puntual; hay un estado persistente que afecta a su manera de enfrentarse a los demás. Y ahí aparece un movimiento que hoy cobra protagonismo: Andrés le pide un favor a Gabriel en los nuevos episodios.

Este es el tipo de detalle que suele marcar giros importantes en “Sueños de Libertad”: cuando alguien no puede descansar y se siente desbordado, busca apoyo, intenta controlar lo que no controla y, sobre todo, compromete a terceros. Que sea Gabriel quien reciba la petición añade un nuevo punto de tensión, porque el favor no cae en saco vacío: si se acepta, se paga; si se duda, estalla.

En definitiva, el capítulo de hoy se presenta como una mezcla de cruce de intereses y decisiones bajo presión: Marta alza la voz, una visita llega sin aviso y Andrés, con el descanso roto, intenta sostener lo que se está derrumbando… a través de un favor que puede traer más problemas que soluciones.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Día: viernes 10 de julio de 2026

Si hoy quieres saber cómo encajan (o no) Marta, Andrés y el resto del círculo en una Toledo de los años 50 donde cada decisión pesa, no te lo pierdas a las 15:45 en Antena 3.